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"Кульмінація всього життя" - медіазірка Опра Вінфрі анонсувала серію живих виступів у Лас-Вегасі

Київ • УНН

 • 4492 перегляди

Опра Вінфрі виступить у Sphere в Лас-Вегасі 2–4 квітня 2027 року. Її шоу поєднає музику, поезію, оповідь і візуальне мистецтво.

"Кульмінація всього життя" - медіазірка Опра Вінфрі анонсувала серію живих виступів у Лас-Вегасі

У 2027 році американська медіазірка Опра Вінфрі проведе серію живих виступів на арені Sphere у Лас-Вегасі. За її словами, ці події стануть кульмінацією десятиліть діяльності, присвяченої заохоченню самопізнання та особистісного зростання через телебачення, видавничу справу та публічні заходи, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Три виступи, заплановані на 2–4 квітня, є частиною проєкту під назвою "Oprah Winfrey's AHA". Ця назва відсилає до моментів раптового осяяння, які Вінфрі давно називає моментами "AHA" і які стали наскрізною темою її творчості.

Продюсери повідомили, що двогодинне шоу поєднає музику, поезію, оповідь і візуальне мистецтво. У програмі візьмуть участь володар премії "Греммі" музикант Джейкоб Кольєр, поет і письменник Оушен Вуонг, музикантка Аджит та госпел-виконавець Вінтлі Фіппс.

Вінфрі розповіла, що ідея проєкту виникла після відвідування концерту рок-гурту U2 на арені Sphere.

“Секс і місто”, “Емілі в Парижі” та серіал від Опри: як український бренд Sleeper підкорив стилістів світової кіноіндустрії05.04.23, 17:33 • 2892646 переглядiв

"Це кульмінація всього, що я хотіла сказати людям протягом усього свого життя", — зазначила телеведуча в коментарі агентству Reuters.

Вона згадала, як стояла в залі під час концерту, слухала вигуки натовпу й усвідомила, що цей імерсивний простір може слугувати чимось більшим, ніж просто місцем для розваг. Для неї це стало потужним майданчиком для налагодження людських зв'язків.

"Я стояла там наодинці, дивилася вгору й думала: "Що це щойно було?"" — розповіла вона, описуючи момент, коли її задум почав набувати конкретних обрисів.

""Ого, це можна використати для чогось значнішого, ніж концерт. Це можна використати, щоб змінити те, як люди сприймають самих себе"", — згадує Вінфрі свої думки.

Надихнувшись цим досвідом, вона вирішила створити власну подію для цього майданчика. Проєкт спирається на теми, що відігравали важливу роль у кар'єрі Вінфрі, зокрема самопізнання, особистісний розвиток і людські взаємини.

Додамо

72-річна Вінфрі пройшла шлях від роботи в місцевих телевізійних новинах Нешвілла й Балтимора до статусу однієї з найвизначніших постатей в американських медіа завдяки "Шоу Опри Вінфрі", що виходило в ефір протягом 25 років. Згодом вона створила бізнес-імперію, що охоплює телебачення, кіно, видавничу справу та цифрові медіа, а також стала відомою філантропкою та інтерв'юеркою, яка спілкувалася зі світовими лідерами, знаменитостями й письменниками. Live Nation організовує цей захід, а Вінфрі виступає однією з його виконавчих продюсерок. За словами продюсерів, реєстрація на попередній продаж квитків розпочнеться у вівторок.

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Музикант
Лас-Вегас
Reuters