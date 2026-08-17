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В США начался долгожданный суд по делу об убийстве Тупака Шакура

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

В Лас-Вегасе начался суд над Дуэйном Дэвисом, обвиняемым в организации убийства рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Дэвис не признаёт вины, ему грозит пожизненное заключение.

В США начался долгожданный суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе в понедельник начались вступительные заявления по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, которого застрелили почти 30 лет назад. На скамье подсудимых — 63-летний Дуэйн «Кифф Ди» Дэвис, которому в 2023 году предъявили обвинение в организации убийства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Дэвис не признаёт вины. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Следствие не утверждает, что Дэвис лично нажал на курок. По версии прокуратуры, он организовал стрельбу после того, как Тупак Шакур и его окружение избили племянника Дэвиса в MGM Grand за несколько часов до убийства.

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Рэпера застрелили 7 сентября 1996 года из автомобиля в Лас-Вегасе. Стрельбу вели из белого Cadillac, в котором находились Дэвис и ещё трое мужчин. Все они уже умерли.

Дэвис ранее рассказывал о своей роли в событиях в книге и многочисленных интервью. Именно эти публичные заявления, по словам прокуратуры, помогли возобновить расследование.

Тем временем прокуратура планирует допросить от 35 до 45 свидетелей. Ожидается, что судебный процесс продлится несколько недель.

Тупак Шакур остаётся одной из самых влиятельных фигур в истории хип-хопа. Он умер в возрасте 25 лет, шесть раз номинировался на «Грэмми», а в 2017 году посмертно был включён в Зал славы рок-н-ролла.

В Лас-Вегасе начался отбор присяжных по делу об убийстве Тупака Шакура11.08.26, 02:16 • 4369 просмотров

Степан Гафтко

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