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У США розпочався довгоочікуваний суд у справі про вбивство Тупака Шакура

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

У Лас-Вегасі стартував суд над Дуейном Девісом, обвинуваченим в організації вбивства репера Тупака Шакура у 1996 році. Девіс не визнає провини, йому загрожує довічне ув'язнення.

У США розпочався довгоочікуваний суд у справі про вбивство Тупака Шакура

У Лас-Вегасі в понеділок розпочалися вступні заяви у справі про вбивство репера Тупака Шакура, якого застрелили майже 30 років тому. На лаві підсудних - 63-річний Дуейн "Кіфф Ді" Девіс, якому у 2023 році висунули обвинувачення в організації вбивства. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Девіс не визнає провини. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення.

Слідство не стверджує, що Девіс особисто натиснув на курок. За версією прокуратури, він організував стрілянину після того, як Тупак Шакур та його оточення побили племінника Девіса в MGM Grand за кілька годин до вбивства.

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Репера застрелили 7 вересня 1996 року з автомобіля в Лас-Вегасі. Стрілянину здійснили з білого Cadillac, у якому перебували Девіс та ще троє чоловіків. Усі вони вже померли.

Девіс раніше розповідав про свою роль у подіях у книзі та численних інтерв'ю. Саме ці публічні заяви, за словами прокуратури, допомогли відновити розслідування.

Водночас прокуратура планує допитати від 35 до 45 свідків. Очікується, що суд триватиме кілька тижнів.

Тупак Шакур залишається однією з найвпливовіших постатей в історії хіп-хопу. Він помер у 25 років, був шість разів номінований на "Греммі" та у 2017 році посмертно потрапив до Зали слави рок-н-ролу.

У Лас-Вегасі почався відбір присяжних у справі про вбивство Тупака Шакура11.08.26, 02:16 • 4369 переглядiв

Степан Гафтко

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