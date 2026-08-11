В Лас-Вегасе начался отбор присяжных по делу об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе 10 августа начался отбор присяжных по делу бывшего лидера уличной банды Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса, которого обвиняют в организации убийства рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

63-летнему Дэвису предъявили одно обвинение в убийстве с применением смертоносного оружия в округе Кларк, штат Невада. Он не признаёт своей вины. По версии обвинения, Дэвис руководил группой мужчин, организовавших стрельбу по автомобилю Шакура неподалёку от Лас-Вегас-Стрип.

В случае признания виновным Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Отбор присяжных может продлиться несколько дней — в понедельник в суд вызвали около 75 кандидатов, которых должны опросить относительно их способности оставаться беспристрастными.

Суд над обвиняемым

Убийство Шакура стало одним из самых известных преступлений в истории хип-хопа и усилило напряжённость в противостоянии между рэперами Восточного и Западного побережья США.

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Дэвиса арестовали в 2023 году. Полиция заявляла, что он долгое время входил в число подозреваемых, однако ранее следствию не хватало доказательств для предъявления обвинений. Ситуация изменилась после того, как Дэвис начал публично говорить о своей возможной причастности к убийству.

Судебный процесс под председательством судьи Карли Кирни может продлиться до пяти недель. Среди возможных свидетелей — соучредитель Death Row Records Марион «Судж» Найт, который находился вместе с Шакуром в ночь убийства. В настоящее время Найт отбывает 28-летний срок заключения за непредумышленное убийство по делу, не связанному со смертью рэпера.

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