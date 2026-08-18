Прокурор заявил, что Тупака Шакура убили ради мести за его племянника

Прокурор на процессе над Дуэйном «Кеффе Ди» Дэвисом заявил, что убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году было местью за избиение племянника обвиняемого. Об этом говорится в материалах судебного процесса в Лас-Вегасе, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Главный заместитель окружного прокурора Бину Палал подчеркнул, что Дэвис лично не стрелял в Шакура, однако, по версии обвинения, организовал нападение. Он также заявил, что важные доказательства по делу исходят от самого Дэвиса.

Давайте будем откровенны, Дуэйн Дэвис не нажимал на курок. Но он спланировал стрельбу в ответ на избиение своего племянника – сказал Палал.

По версии прокуратуры, за несколько часов до убийства люди из окружения Шакура напали на Орландо «Бейби Лейна» Андерсона возле MGM Grand в Лас-Вегасе. Палал заявил, что после этого Дэвис около двух часов планировал месть, а стрельба стала ее результатом.

В деле используются записи разговоров Дэвиса

Прокурор предоставил присяжным аудиозапись разговора Дэвиса с федеральными следователями в 2008 году. По данным обвинения, он рассказал, что передал пистолет мужчинам в белом Cadillac, которые открыли огонь по автомобилю Шакура и Мэриона «Суджа» Найта.

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Палал также заявил, что Дэвис в 2009 году признался в своей причастности к убийству во время разговора с полицией Лас-Вегаса. Кроме того, прокуратура планирует использовать мемуары Дэвиса 2019 года и другие его интервью.

Защита называет версию прокуратуры выдумкой. Адвокат Майкл Санфт заявил, что у правоохранителей не было достаточных подтвержденных фактов для предъявления обвинений ранее.

Трое других мужчин, которые, по данным следствия, находились в Cadillac во время стрельбы, умерли до предъявления Дэвису обвинений в 2023 году. Сам Дэвис не признает вину, а в случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

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