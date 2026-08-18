Прокурор заявил, что Тупака Шакура убили ради мести за его племянника
Киев • УНН
Прокурор заявил в суде, что убийство Тупака Шакура в 1996 году было местью за нападение на племянника Дуэйна Дэвиса. По версии обвинения, Дэвис организовал стрельбу, но сам не нажимал на курок.
Прокурор на процессе над Дуэйном «Кеффе Ди» Дэвисом заявил, что убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году было местью за избиение племянника обвиняемого. Об этом говорится в материалах судебного процесса в Лас-Вегасе, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Главный заместитель окружного прокурора Бину Палал подчеркнул, что Дэвис лично не стрелял в Шакура, однако, по версии обвинения, организовал нападение. Он также заявил, что важные доказательства по делу исходят от самого Дэвиса.
Давайте будем откровенны, Дуэйн Дэвис не нажимал на курок. Но он спланировал стрельбу в ответ на избиение своего племянника
По версии прокуратуры, за несколько часов до убийства люди из окружения Шакура напали на Орландо «Бейби Лейна» Андерсона возле MGM Grand в Лас-Вегасе. Палал заявил, что после этого Дэвис около двух часов планировал месть, а стрельба стала ее результатом.
В деле используются записи разговоров Дэвиса
Прокурор предоставил присяжным аудиозапись разговора Дэвиса с федеральными следователями в 2008 году. По данным обвинения, он рассказал, что передал пистолет мужчинам в белом Cadillac, которые открыли огонь по автомобилю Шакура и Мэриона «Суджа» Найта.
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Палал также заявил, что Дэвис в 2009 году признался в своей причастности к убийству во время разговора с полицией Лас-Вегаса. Кроме того, прокуратура планирует использовать мемуары Дэвиса 2019 года и другие его интервью.
Защита называет версию прокуратуры выдумкой. Адвокат Майкл Санфт заявил, что у правоохранителей не было достаточных подтвержденных фактов для предъявления обвинений ранее.
Трое других мужчин, которые, по данным следствия, находились в Cadillac во время стрельбы, умерли до предъявления Дэвису обвинений в 2023 году. Сам Дэвис не признает вину, а в случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.
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