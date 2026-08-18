Прокурор заявив що Тупака Шакура вбили заради помсти його племіннику

Прокурор у суді над Дуейном "Кеффе Ді" Девісом заявив, що вбивство репера Тупака Шакура у 1996 році було помстою за побиття племінника обвинуваченого. Про це йдеться в матеріалах судового процесу в Лас-Вегасі, повідомляє AP, пише УНН.

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Головний заступник окружного прокурора Біну Палал наголосив, що Девіс не стріляв у Шакура особисто, але, за версією обвинувачення, організував напад. Він також заявив, що важливі докази у справі походять від самого Девіса.

Давайте будемо відвертими, Дуейн Девіс не натискав на курок. Але він спланував стрілянину у відповідь на побиття свого племінника – сказав Палал.

За версією прокуратури, за кілька годин до вбивства люди з оточення Шакура напали на Орландо "Бебі Лейна" Андерсона біля MGM Grand у Лас-Вегасі. Палал заявив, що після цього Девіс близько двох годин планував помсту, а стрілянина стала її результатом.

У справі використовують записи розмов Девіса

Прокурор надав присяжним аудіозапис розмови Девіса з федеральними слідчими у 2008 році. За даними обвинувачення, він розповів, що передав пістолет чоловікам у білому Cadillac, які відкрили вогонь по автомобілю Шакура та Меріона "Суджа" Найта.

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Палал також заявив, що Девіс у 2009 році визнав свою причетність до вбивства під час розмови з поліцією Лас-Вегаса. Крім того, прокуратура планує використати мемуари Девіса 2019 року та його інші інтерв'ю.

Захист називає версію прокуратури вигадкою. Адвокат Майкл Санфт заявив, що правоохоронці не мали достатніх підтверджених фактів для висунення обвинувачень раніше.

Інші троє чоловіків, які, за даними слідства, перебували в Cadillac під час стрілянини, померли до висунення Девісу обвинувачень у 2023 році. Сам Девіс не визнає провини, а у разі обвинувального вироку йому загрожує довічне ув’язнення.

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