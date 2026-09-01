Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпера

Присяжные в Лас-Вегасе признали 63-летнего Дуэйна «Кеффе Д» Дэвиса виновным в убийстве первой степени американского рэпера Тупака Шакура с применением смертоносного оружия. Вердикт по делу об убийстве музыканта в 1996 году присяжные вынесли после примерно 3 часов обсуждения, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По версии обвинения, Дэвис спланировал нападение после драки в одном из казино Лас-Вегаса, к которой был причастен его племянник Орландо Андерсон. Прокуроры называли Дэвиса «командиром на месте», который «приказал убить» Шакура.

Сам Дэвис отрицал обвинения. Его адвокаты настаивали, что доказательств организации им убийства нет.

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Дело долгие годы оставалось нераскрытым, однако новый импульс расследованию дали публичные заявления Дэвиса. В мемуарах, опубликованных в 2019 году, он утверждал, что находился в автомобиле, из которого стреляли по машине Шакура.

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В книге Дэвис также писал, что передал пистолет своему племяннику Орландо Андерсону, который якобы и стрелял в рэпера. Защита называла изложенное в мемуарах выдумкой, однако судья разрешил использовать книгу во время судебного процесса.

В Тупака Шакура стреляли возле Лас-Вегас-Стрип 7 сентября 1996 года. Дэвиса арестовали в сентябре 2023 года, а теперь присяжные признали его виновным в убийстве рэпера.

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