Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репера

Присяжні в Лас-Вегасі визнали 63-річного Дуейна "Кеффе Д" Девіса винним у вбивстві першого ступеня американського репера Тупака Шакура із застосуванням смертельної зброї. Вердикт у справі про вбивство музиканта у 1996 році присяжні винесли після приблизно 3 годин обговорення, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За версією обвинувачення, Девіс спланував напад після бійки в одному з казино Лас-Вегаса, до якої був причетний його племінник Орландо Андерсон. Прокурори називали Девіса "командиром на місці", який "наказав убити" Шакура.

Сам Девіс заперечував звинувачення. Його адвокати наполягали, що доказів організації ним убивства немає.

Розслідування зрушило з місця після заяв самого Девіса

Справа протягом багатьох років залишалася нерозкритою, однак новий імпульс розслідуванню дали публічні заяви Девіса. У мемуарах, опублікованих у 2019 році, він стверджував, що перебував в автомобілі, з якого стріляли в машину Шакура.

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У книзі Девіс також писав, що передав пістолет своєму племіннику Орландо Андерсону, який нібито і стріляв у репера. Захист називав викладене в мемуарах вигадкою, однак суддя дозволив використати книгу під час судового процесу.

Тупака Шакура обстріляли поблизу Лас-Вегас-Стріп 7 вересня 1996 року. Девіса заарештували у вересні 2023 року, а тепер присяжні визнали його винним у вбивстві репера.

У США розпочався довгоочікуваний суд у справі про вбивство Тупака Шакура