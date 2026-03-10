$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 7704 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 23170 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 25074 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 18768 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 25884 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 27714 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 41742 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 51638 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52760 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84828 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Завод "Кремній Ел" у брянську атакували ракетами Storm Shadow, зафіксовано пошкодження виробничих потужностей - Генштаб

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

Сили оборони уразили російський завод мікроелектроніки, що виробляє чіпи для ракет Іскандер. Зафіксовано значне пошкодження виробничих потужностей.

Завод "Кремній Ел" у брянську атакували ракетами Storm Shadow, зафіксовано пошкодження виробничих потужностей - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел". Як повідомили у Генштабі, зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, передає УНН.

В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що "Кремній Ел" - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються 

- йдеться у повідомленні.

Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд".

Нагадаємо

Сьогодні ASTRA повідомила, що в російському брянську атаковано завод "Група Кремній Ел", який виробляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили завод у російському брянську, що виробляє системи управління для всіх типів російських ракет. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Storm Shadow
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
Володимир Зеленський