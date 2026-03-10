Завод "Кремній Ел" у брянську атакували ракетами Storm Shadow, зафіксовано пошкодження виробничих потужностей - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили російський завод мікроелектроніки, що виробляє чіпи для ракет Іскандер. Зафіксовано значне пошкодження виробничих потужностей.
Підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел". Як повідомили у Генштабі, зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, передає УНН.
В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел"
У Генштабі повідомили, що "Кремній Ел" - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".
Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються
Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд".
Нагадаємо
Сьогодні ASTRA повідомила, що в російському брянську атаковано завод "Група Кремній Ел", який виробляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників.
Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили завод у російському брянську, що виробляє системи управління для всіх типів російських ракет.