Завод "Кремній Ел" у брянську атакували ракетами Storm Shadow, зафіксовано пошкодження виробничих потужностей - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел". Як повідомили у Генштабі, зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, передає УНН.

В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що "Кремній Ел" - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються - йдеться у повідомленні.

Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд".

Нагадаємо

Сьогодні ASTRA повідомила, що в російському брянську атаковано завод "Група Кремній Ел", який виробляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили завод у російському брянську, що виробляє системи управління для всіх типів російських ракет.