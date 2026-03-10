Успішна операція: Сирський доповів Зеленському про атаку на завод "Група Кремній Ел" у рф

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 1218 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 13305 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 19232 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 15056 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 22408 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25949 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38863 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49186 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52207 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84386 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto12:51
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 13300 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 19229 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38861 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49185 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Угорщина
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41
MIM-104 Patriot
Золото
Шахед-136
Соціальна мережа

Успішна операція: Сирський доповів Зеленському про атаку на завод "Група Кремній Ел" у рф

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Сили оборони успішно атакували російський завод, що виготовляє електроніку для всіх типів ракет. Про результативну операцію повідомив Зеленський.

Успішна операція: Сирський доповів Зеленському про атаку на завод "Група Кремній Ел" у рф

Сили оборони України уразили завод у російському брянську, що виробляє системи управління для всіх типів російських ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

росія бореться проти цивільних цілей… дзвонив командувач Сирський і головком мені розповів, яка щойно пройшла… успішна до речі операція. Було ураження брянського заводу. Цей завод виготовляв системи управління всіх видів ракет рф 

- сказав Зеленський. 

У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІ10.03.26, 18:35 • 2148 переглядiв

Нагадаємо 

ЗСУ уразили склади пального, станцію РЕБ та пункти управління БПЛА на Донеччині й Запоріжжі. Сили спецоперацій показали кадри ударів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна