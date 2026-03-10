Успішна операція: Сирський доповів Зеленському про атаку на завод "Група Кремній Ел" у рф

Сили оборони України уразили завод у російському брянську, що виробляє системи управління для всіх типів російських ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

росія бореться проти цивільних цілей… дзвонив командувач Сирський і головком мені розповів, яка щойно пройшла… успішна до речі операція. Було ураження брянського заводу. Цей завод виготовляв системи управління всіх видів ракет рф - сказав Зеленський.

У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІ

Нагадаємо

ЗСУ уразили склади пального, станцію РЕБ та пункти управління БПЛА на Донеччині й Запоріжжі. Сили спецоперацій показали кадри ударів.