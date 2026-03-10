Успешная операция: Сырский доложил Зеленскому об атаке на завод "Группа Кремний Эл" в рф

Силы обороны Украины поразили завод в российском брянске, производящий системы управления для всех типов российских ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

россия борется против гражданских целей… звонил командующий Сырский и главком мне рассказал, какая только что прошла… успешная кстати операция. Было поражение брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет рф - сказал Зеленский.

В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИ

ВСУ поразили склады горючего, станцию РЭБ и пункты управления БПЛА в Донецкой области и Запорожье. Силы спецопераций показали кадры ударов.