Завод "Кремний Эл" в Брянске атаковали ракетами Storm Shadow, зафиксированы повреждения производственных мощностей - Генштаб

В рамках системного снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл" - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что "Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются - говорится в сообщении.

Аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд".

Напомним

Сегодня ASTRA сообщила, что в российском Брянске атакован завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины поразили завод в российском Брянске, производящий системы управления для всех типов российских ракет.