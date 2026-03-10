Завод "Кремний Эл" в Брянске атаковали ракетами Storm Shadow, зафиксированы повреждения производственных мощностей - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили российский завод микроэлектроники, производящий чипы для ракет "Искандер". Зафиксировано значительное повреждение производственных мощностей.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл". Как сообщили в Генштабе, зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей, передает УНН.
В рамках системного снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл"
В Генштабе сообщили, что "Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".
Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются
Аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд".
Напомним
Сегодня ASTRA сообщила, что в российском Брянске атакован завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины поразили завод в российском Брянске, производящий системы управления для всех типов российских ракет.