Усі далекобійні спроможності понад 250 км створені в Україні – Зеленський

Україна не отримувала від партнерів далекобійної зброї з дальністю понад 200–250 кілометрів, а всі системи з більшою дальністю були розроблені українськими фахівцями. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, партнери передали Україні лише кілька типів далекобійного озброєння, зокрема британські ракети Storm Shadow, французькі SCALP та обмежену кількість американських ATACMS.

Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все

Водночас президент наголосив, що іншу зброю з великою дальністю Україна створила самостійно.

Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи. Усі ці далекобійні спроможності – 500–1000 кілометрів і більше – були створені в Україні