Усі далекобійні спроможності понад 250 км створені в Україні – Зеленський

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 14322 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 29487 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 29442 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 30066 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 48183 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 21708 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 44304 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 74038 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 96225 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82176 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.6м/с
62%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 29213 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 55731 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 17290 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 27247 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 24159 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 1014 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 27451 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 48183 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 55950 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 66059 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Кіпр
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 17418 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 35476 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 50959 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 53981 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 60585 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
NASAMS

Усі далекобійні спроможності понад 250 км створені в Україні – Зеленський

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не отримувала від партнерів далекобійну зброю з дальністю понад 200–250 км. Усі системи з більшою дальністю були розроблені українськими фахівцями.

Усі далекобійні спроможності понад 250 км створені в Україні – Зеленський

Україна не отримувала від партнерів далекобійної зброї з дальністю понад 200–250 кілометрів, а всі системи з більшою дальністю були розроблені українськими фахівцями. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, партнери передали Україні лише кілька типів далекобійного озброєння, зокрема британські ракети Storm Shadow, французькі SCALP та обмежену кількість американських ATACMS.

Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все 

– зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що іншу зброю з великою дальністю Україна створила самостійно.

Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи. Усі ці далекобійні спроможності – 500–1000 кілометрів і більше – були створені в Україні 

– сказав Зеленський.

Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва - Reuters05.03.26, 16:19 • 870 переглядiв

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
ATACMS
Storm Shadow
Франція
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна