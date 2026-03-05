Все дальнобойные возможности свыше 250 км созданы в Украине – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не получала от партнеров дальнобойное оружие с дальностью более 200–250 км. Все системы с большей дальностью были разработаны украинскими специалистами.
Украина не получала от партнеров дальнобойного оружия с дальностью более 200–250 километров, а все системы с большей дальностью были разработаны украинскими специалистами. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
По его словам, партнеры передали Украине лишь несколько типов дальнобойного вооружения, в частности британские ракеты Storm Shadow, французские SCALP и ограниченное количество американских ATACMS.
Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все
В то же время президент подчеркнул, что другое оружие с большой дальностью Украина создала самостоятельно.
Мы не получали ничего другого от других стран, что имеет дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные возможности – 500–1000 километров и более – были созданы в Украине