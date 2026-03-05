$43.720.26
Все дальнобойные возможности свыше 250 км созданы в Украине – Зеленский

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина не получала от партнеров дальнобойное оружие с дальностью более 200–250 км. Все системы с большей дальностью были разработаны украинскими специалистами.

Все дальнобойные возможности свыше 250 км созданы в Украине – Зеленский

Украина не получала от партнеров дальнобойного оружия с дальностью более 200–250 километров, а все системы с большей дальностью были разработаны украинскими специалистами. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, партнеры передали Украине лишь несколько типов дальнобойного вооружения, в частности британские ракеты Storm Shadow, французские SCALP и ограниченное количество американских ATACMS.

Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все 

– отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что другое оружие с большой дальностью Украина создала самостоятельно.

Мы не получали ничего другого от других стран, что имеет дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные возможности – 500–1000 километров и более – были созданы в Украине 

– сказал Зеленский.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
ATACMS
Крылатая ракета Storm Shadow
Франция
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина