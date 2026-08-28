рф погрожує ударами по британських військових цілях через використання Україною Storm Shadow

росія заявила про можливість завдати ударів по британських військових цілях в Україні та за її межами у відповідь на використання Києвом британських далекобійних ракет Storm Shadow. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Речниця МЗС росії марія захарова заявила, що Велика Британія нібито перебуває "за крок" від юридичної причетності до того, що москва називає "тероризмом" проти російських цивільних.

За її словами, якщо Лондон не змінить політику щодо України, це може мати "неминучі катастрофічні наслідки".

Ми неодноразово попереджали, що будь-які британські військові об'єкти та обладнання в Україні та за її межами можуть стати цілями у відповідь на українські удари по російській території, здійснені з використанням британської зброї