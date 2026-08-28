рф погрожує ударами по британських військових цілях через використання Україною Storm Shadow
Київ • УНН
москва пригрозила ударами по британських військових об’єктах через використання Україною ракет Storm Shadow. Лондон звинуватили в ескалації.
росія заявила про можливість завдати ударів по британських військових цілях в Україні та за її межами у відповідь на використання Києвом британських далекобійних ракет Storm Shadow. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
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Речниця МЗС росії марія захарова заявила, що Велика Британія нібито перебуває "за крок" від юридичної причетності до того, що москва називає "тероризмом" проти російських цивільних.
За її словами, якщо Лондон не змінить політику щодо України, це може мати "неминучі катастрофічні наслідки".
Ми неодноразово попереджали, що будь-які британські військові об'єкти та обладнання в Україні та за її межами можуть стати цілями у відповідь на українські удари по російській території, здійснені з використанням британської зброї
Вона також закликала британське керівництво переглянути свою політику та попередила про ризик ескалації конфлікту "на абсолютно новий рівень".
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Заяви москви прозвучали після рішення Великої Британії надати Україні доступ до секретних технологій для запуску власного виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Такі ракети здатні завдавати ударів на значній відстані вглиб російської території.
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Захарова заявила, що Велика Британія та Франція, які беруть участь у передачі Україні ракетних технологій, "грають з вогнем".
Напередодні росія також звинуватила Україну у використанні Storm Shadow для удару по торговому центру в окупованому Донецьку. москва заявила про поранення цивільних, зокрема дітей. Reuters зазначає, що самостійно перевірити ці твердження не зміг.
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