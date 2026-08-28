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Storm Shadow
The New York Times
Опалення

рф погрожує ударами по британських військових цілях через використання Україною Storm Shadow

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

москва пригрозила ударами по британських військових об’єктах через використання Україною ракет Storm Shadow. Лондон звинуватили в ескалації.

рф погрожує ударами по британських військових цілях через використання Україною Storm Shadow

росія заявила про можливість завдати ударів по британських військових цілях в Україні та за її межами у відповідь на використання Києвом британських далекобійних ракет Storm Shadow. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Речниця МЗС росії марія захарова заявила, що Велика Британія нібито перебуває "за крок" від юридичної причетності до того, що москва називає "тероризмом" проти російських цивільних.

За її словами, якщо Лондон не змінить політику щодо України, це може мати "неминучі катастрофічні наслідки".

Ми неодноразово попереджали, що будь-які британські військові об'єкти та обладнання в Україні та за її межами можуть стати цілями у відповідь на українські удари по російській території, здійснені з використанням британської зброї

– сказала Захарова.

Вона також закликала британське керівництво переглянути свою політику та попередила про ризик ескалації конфлікту "на абсолютно новий рівень".

росія критикує ракетну співпрацю Лондона і Києва

Заяви москви прозвучали після рішення Великої Британії надати Україні доступ до секретних технологій для запуску власного виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Такі ракети здатні завдавати ударів на значній відстані вглиб російської території.

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Захарова заявила, що Велика Британія та Франція, які беруть участь у передачі Україні ракетних технологій, "грають з вогнем".

Напередодні росія також звинуватила Україну у використанні Storm Shadow для удару по торговому центру в окупованому Донецьку. москва заявила про поранення цивільних, зокрема дітей. Reuters зазначає, що самостійно перевірити ці твердження не зміг.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
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Reuters
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Велика Британія
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Донецьк