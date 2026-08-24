рф угрожает ударами по британским военным целям из-за использования Украиной Storm Shadow

россия заявила о возможности нанести удары по британским военным объектам в Украине и за её пределами в ответ на использование Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания якобы находится «в шаге» от юридической причастности к тому, что Москва называет «терроризмом» против российских гражданских лиц.

По её словам, если Лондон не изменит политику в отношении Украины, это может иметь «неизбежные катастрофические последствия».

Мы неоднократно предупреждали, что любые британские военные объекты и оборудование в Украине и за её пределами могут стать целями в ответ на украинские удары по российской территории, нанесённые с использованием британского оружия — сказала Захарова.

Она также призвала британское руководство пересмотреть свою политику и предупредила о риске эскалации конфликта «на совершенно новый уровень».

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Заявления Москвы прозвучали после решения Великобритании предоставить Украине доступ к секретным технологиям для запуска собственного производства крылатых ракет Storm Shadow. Такие ракеты способны наносить удары на значительном расстоянии вглубь российской территории.

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Захарова заявила, что Великобритания и Франция, участвующие в передаче Украине ракетных технологий, «играют с огнём».

Накануне россия также обвинила Украину в использовании Storm Shadow для удара по торговому центру в оккупированном Донецке. Москва заявила о ранениях гражданских, в частности детей. Reuters отмечает, что самостоятельно проверить эти утверждения не смог.

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