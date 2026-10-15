Британія передає Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow - ЗМІ

Велика Британія передає Україні додаткову партію далекобійних ракет Storm Shadow, щоб допомогти їй зірвати російські військові операції, спрямовані проти цивільної інфраструктури, напередодні зими. Про це повідомили особи, обізнані з ситуацією, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників, які погодилися надати інформацію на умовах анонімності, питання постачання цих крилатих ракет британського виробництва обговорювалося під час зустрічі прем’єр-міністра Енді Бернема з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні в середу. Про цю партію озброєнь раніше публічно не оголошувалося.

Прем'єр Британії влаштував теплий прийом Зеленському на Даунінг-стріт

Велика Британія та інші союзники України посилюють підтримку країни, що потерпає від війни. Це відбувається на тлі того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив про домовленість із президентом Володимиром Путіним щодо виведення російського дизельного пального на світовий ринок. У середу в ефірі програми "Piers Morgan Uncensored" Володимир Зеленський заявив, що почувається зрадженим через події останніх днів — зокрема, через угоду щодо дизельного пального, оголошення Трампом "енергетичного перемир’я", а також проблеми з доступом українських військових до супутникових технологій компанії SpaceX.

Видання зауважує, що Велика Британія постачає Україні ракети Storm Shadow з 2023 року, хоча спочатку їх використання обмежувалося лише зоною бойових дій на території України. Наприкінці 2024 року українські сили розширили географію їх застосування, вперше завдавши ударів британськими крилатими ракетами по військових об’єктах на території Росії.

За словами джерел, у Великій Британії вважають використання Україною далекобійної зброї проти російських об’єктів, залучених до атак на цивільне населення та інфраструктуру, діями оборонного характеру. Останніми тижнями Росія наростила виробництво реактивних безпілотників і ракет, щоб посилити атаки на Україну, тому для Києва важливо мати можливість протидіяти цим діям, зазначили співрозмовники.

Адміністрація Трампа закликала Київ припинити атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, проте в четвер удари відновилися — у відповідь на триваючі російські атаки на енергетичні об’єкти України. Як свідчення розбіжностей між позиціями урядів Великої Британії та США, джерела повідомили, що, на думку Лондона, Україна не повинна припиняти удари по Росії, доки Москва сама не відмовиться від подібних дій.

росія випустила по Україні майже 1000 дронів "від початку доби вчора і дотепер" - Зеленський

ЗМІ зазначає, що уряд Великої Британії відмовився від коментарів. Там не розголошують, скільки саме ракет Storm Shadow було передано Україні за час війни, і не повідомляють про кожну окрему поставку. Ракети Storm Shadow, вироблені компанією MBDA, довели свою високу ефективність у подоланні російської системи протиповітряної оборони та ураженні військових і промислових об'єктів. Ці високоточні ракети повітряного базування мають дальність понад 250 кілометрів (155 миль); від них важко захиститися, оскільки вони летять на високій швидкості, огинаючи рельєф місцевості.

У серпні Бернем оголосив, що Велика Британія передасть Києву технічну документацію на далекобійні ракети, щоб Україна могла налагодити їхнє виробництво на своїй території, хоча для реалізації цього проєкту, ймовірно, знадобиться певний час.

Крім того, Британія розробляє недорогі далекобійні засоби ураження для України, які не залежатимуть від постачання компонентів чи даних зі Сполучених Штатів.