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Британия передает Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow — СМИ

Киев • УНН

 • 3680 просмотра

Лондон передает Киеву дополнительные Storm Shadow для противодействия ударам рф по гражданской инфраструктуре. Количество ракет не разглашается.

Британия передает Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow — СМИ

Великобритания передает Украине дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы помочь ей сорвать российские военные операции, направленные против гражданской инфраструктуры, накануне зимы. Об этом сообщили лица, осведомленные о ситуации, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников, согласившихся предоставить информацию на условиях анонимности, вопрос поставок этих крылатых ракет британского производства обсуждался во время встречи премьер-министра Энди Бернхэма с президентом Владимиром Зеленским в Лондоне в среду. Об этой партии вооружений ранее публично не сообщалось.

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Великобритания и другие союзники Украины усиливают поддержку страны, страдающей от войны. Это происходит на фоне того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о договоренности с президентом Владимиром Путиным относительно вывода российского дизельного топлива на мировой рынок. В среду в эфире программы "Piers Morgan Uncensored" Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за событий последних дней — в частности, из-за соглашения по дизельному топливу, объявления Трампом "энергетического перемирия", а также проблем с доступом украинских военных к спутниковым технологиям компании SpaceX.

Издание отмечает, что Великобритания поставляет Украине ракеты Storm Shadow с 2023 года, хотя первоначально их использование ограничивалось только зоной боевых действий на территории Украины. В конце 2024 года украинские силы расширили географию их применения, впервые нанеся удары британскими крылатыми ракетами по военным объектам на территории России.

По словам источников, в Великобритании считают использование Украиной дальнобойного оружия против российских объектов, задействованных в атаках на гражданское население и инфраструктуру, действиями оборонительного характера. В последние недели Россия нарастила производство реактивных беспилотников и ракет, чтобы усилить атаки на Украину, поэтому для Киева важно иметь возможность противодействовать этим действиям, отметили собеседники.

Администрация Трампа призвала Киев прекратить атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, однако в четверг удары возобновились — в ответ на продолжающиеся российские атаки на энергетические объекты Украины. Как свидетельство разногласий между позициями правительств Великобритании и США источники сообщили, что, по мнению Лондона, Украина не должна прекращать удары по России, пока Москва сама не откажется от подобных действий.

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СМИ отмечает, что правительство Великобритании отказалось от комментариев. Там не разглашают, сколько именно ракет Storm Shadow было передано Украине за время войны, и не сообщают о каждой отдельной поставке. Ракеты Storm Shadow, произведенные компанией MBDA, доказали свою высокую эффективность в преодолении российской системы противовоздушной обороны и поражении военных и промышленных объектов. Эти высокоточные ракеты воздушного базирования имеют дальность свыше 250 километров (155 миль); от них трудно защититься, поскольку они летят на высокой скорости, огибая рельеф местности.

В августе Бернхэм объявил, что Великобритания передаст Киеву техническую документацию на дальнобойные ракеты, чтобы Украина могла наладить их производство на своей территории, хотя для реализации этого проекта, вероятно, потребуется некоторое время.

Кроме того, Британия разрабатывает недорогие дальнобойные средства поражения для Украины, которые не будут зависеть от поставок компонентов или данных из Соединенных Штатов.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Крылатая ракета Storm Shadow
SpaceX
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Лондон