россияне ударили по многоэтажке в Днепре — среди пострадавших 6-летний ребенок
Киев • УНН
российский удар повредил многоэтажку в Днепре и вызвал пожар. 6-летнего мальчика в состоянии средней тяжести госпитализировали.
В Днепре в результате российского удара по многоэтажному жилому дому пострадал 6-летний мальчик, которого доставили в больницу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный дом, возник пожар. На месте удара работают все экстренные службы, которые оказывают необходимую помощь местным жителям.
Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести
Глава области также обнародовал видео с места российской атаки.
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