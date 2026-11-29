В Днепре в результате российского удара по многоэтажному жилому дому пострадал 6-летний мальчик, которого доставили в больницу. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный дом, возник пожар. На месте удара работают все экстренные службы, которые оказывают необходимую помощь местным жителям.

Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести – сообщил Ганжа.

Глава области также обнародовал видео с места российской атаки.

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