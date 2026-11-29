росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі – серед постраждалих 6-річна дитина
Київ • УНН
російський удар пошкодив багатоповерхівку в Дніпрі та спричинив пожежу. 6-річного хлопчика у стані середньої тяжкості госпіталізували.
У Дніпрі внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку постраждав 6-річний хлопчик, якого доправили до лікарні. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
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Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа. На місці удару працюють усі екстрені служби, які надають необхідну допомогу місцевим жителям.
Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості
Очільник області також оприлюднив відео з місця російської атаки.
росіяни атакували Вінниччину – є загиблі та травмована людина29.11.26, 17:25 • 1272 перегляди