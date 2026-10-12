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россияне попали в гражданский объект в Виннице

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Винницы. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

россияне попали в гражданский объект в Виннице

В понедельник, 12 октября, российские оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Виннице. Об этом сообщила начальник областной военной администрации Наталья Заболотная, передаёт УНН.

Детали

По данным местных СМИ, целью могло быть предприятие Roshen. Вместе с тем официальных данных о том, что удар пришёлся именно туда, пока нет.

Все службы выехали на место. Информация о последствиях уточняется

 — говорится в сообщении Заболотной.

О погибших или пострадавших пока неизвестно.

Напомним

В понедельник, 12 октября, россияне атаковали Днепр. Под удар попали пять многоэтажек и ряд магазинов бытовых товаров в центре города, а также здание университета и торговый центр. Погиб мужчина в возрасте 59 лет.

Евгений Устименко

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