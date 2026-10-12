россияне попали в гражданский объект в Виннице
Киев • УНН
российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Винницы. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
В понедельник, 12 октября, российские оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Виннице. Об этом сообщила начальник областной военной администрации Наталья Заболотная, передаёт УНН.
Детали
По данным местных СМИ, целью могло быть предприятие Roshen. Вместе с тем официальных данных о том, что удар пришёлся именно туда, пока нет.
Все службы выехали на место. Информация о последствиях уточняется
О погибших или пострадавших пока неизвестно.
Напомним
В понедельник, 12 октября, россияне атаковали Днепр. Под удар попали пять многоэтажек и ряд магазинов бытовых товаров в центре города, а также здание университета и торговый центр. Погиб мужчина в возрасте 59 лет.