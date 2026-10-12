росіяни влучили в цивільний об’єкт у Вінниці
Київ • УНН
російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Вінниці. Даних про загиблих і постраждалих наразі немає.
У понеділок, 12 жовтня, російські окупанти влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури у Вінниці. Про це повідомила начальник обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, передає УНН.
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За даними місцевих ЗМІ, ціллю могло бути підприємство Roshen. Водночас офіційних даних, що влучили саме туди, наразі нема.
Усі служби виїхали на місце. Інформація щодо наслідків уточнюється
Про загиблих чи постраждалих наразі невідомо.
Нагадаємо
У понеділок, 12 жовтня, росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинились пʼять багатоповерхівок та низка побутових магазинів у середмісті, а також будівля університету і торгівельний центр. Загинув чоловік у віці 59 років.