росіяни влучили в цивільний об’єкт у Вінниці

У понеділок, 12 жовтня, російські окупанти влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури у Вінниці. Про це повідомила начальник обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, передає УНН.

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За даними місцевих ЗМІ, ціллю могло бути підприємство Roshen. Водночас офіційних даних, що влучили саме туди, наразі нема.

Усі служби виїхали на місце. Інформація щодо наслідків уточнюється - йдеться в дописі Заболотної.

Про загиблих чи постраждалих наразі невідомо.

Нагадаємо

У понеділок, 12 жовтня, росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинились пʼять багатоповерхівок та низка побутових магазинів у середмісті, а також будівля університету і торгівельний центр. Загинув чоловік у віці 59 років.