На фронте произошло 219 боевых столкновений за сутки - Генштаб

В течение минувших суток 21 июля зафиксировано 219 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 92 авиационных удара, сбросив 285 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также противник применил 9963 дрона-камикадзе и совершил 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, три района сосредоточения живой силы, два пункта управления и три других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Гоптовки, Лимана, Избицкого, Казачьей Лопани, Графского, Артильного.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Заречного, Новоселовки и в направлении Шийковки, Лимана, Ставков и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в направлении Пискуновки, Николаевки, Малиновки, Ореховатки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Миньковка, Марковое и в направлении Ижевки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Долгой Балки, Вильного, Новопавловки, Торецкого и Кучерова Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах Удачного, Родинского, Гришиного и в направлении Васильевки, Новопавловки, Белицкого, Светлого, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Сергеевки.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в направлении Воздвижевки, Гуляйпольского, Косовцевого и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков составили 1330 человек. Обезврежено два танка, четыре боевые бронированные машины, 57 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 11 наземных робототехнических комплексов, 1610 беспилотных летательных аппаратов, 355 единиц автомобильной и девять единиц специальной техники врага.

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