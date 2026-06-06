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российские войска совершили 64 штурма позиций ВСУ в течение 6 июня - Генштаб

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Зафиксировано 64 штурма, самая высокая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении. Оккупанты обстреливают Сумскую область и атакуют возле Волчанска.

российские войска совершили 64 штурма позиций ВСУ в течение 6 июня - Генштаб

С начала суток 6 июня на фронте зафиксирована высокая интенсивность боевых действий: российские войска совершили 64 штурма позиций украинских подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

российская артиллерия продолжает плотные обстрелы украинского приграничья. В течение дня в Сумской области под огнем противника находились Рогизное, Рыжевка, Коренек, Бунякино, Бачевск, Сохны, Нескучное, Волковка, Сопич и Прогресс. Также зафиксирован авиационный удар по населенному пункту Ворожба Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. На этих же участках противник тридцать раз обстрелял оборонительные рубежи и прилегающие населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики предприняли одну попытку прорыва обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском участке фронта подразделения оккупационных войск два раза атаковали с целью вытеснения украинских сил вблизи Песчаного и Купянска.

Наступательную активность агрессор проявил и на Лиманском направлении, где зафиксировано четыре штурмовые попытки вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Дробышево.

На Славянском направлении украинские подразделения нейтрализовали одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие врага вблизи населенного пункта Часов Яр, которое завершилось безрезультатно.

На Константиновском направлении украинские войска успешно сдержали двенадцать атак противника, который пытался преодолеть оборонительные линии в районах Константиновки, Иванополья, Русинового Яра и Ильиновки.

На Покровском направлении зафиксировано 21 штурмовое действие с целью вытеснения украинских подразделений с занимаемых позиций возле Торецкого, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного.

На Александровском направлении Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Толстое, Сичневое, Новоселовка, Вороное и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения сдержали восемь атак противника вблизи Доброполья, Воздвижевки, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении наступательных действий со стороны российских оккупационных войск в течение дня не зафиксировано.

На Приднепровском направлении за текущий день произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

ВСУ атаковали базу "кронштадт", нефтебазы и пункты управления БПЛА - Генштаб06.06.26, 16:21 • 1990 просмотров

Евгений Устименко

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