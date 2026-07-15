Произошло 235 боевых столкновений, враг применил 6 тыс. дронов и сбросил 170 КАБов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 235 боевых столкновений. Враг запустил 6 тыс. дронов и сбросил 170 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 52 авиационных удара с применением 170 управляемых авиабомб, привлек для ударов 6001 дрон-камикадзе и совершил 2273 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты 10 раз штурмовали позиции наших оборонцев. Противник нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, совершил 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Вильча, Симиновка, Колодезное, Кутьковка, Шевьяковка, Хатнее и Амбарное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил четыре штурма позиций Сил обороны в направлении Купянска, Новоплатоновки и Куриловки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении отбито восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Озерное, а также в районах Новоселовки и Ямполя. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, а также в районах Резниковки и Закитного. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районе Никифоровки и Часового Яра; один бой продолжается.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Вильного, Торецкого и Кучерова Яра.

Враг совершил тридцать две атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергеевка, а также в направлении Белицкого, Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 30 оккупантов и 7 ранено; уничтожено две единицы автомобильной и одну единицу специальной техники врага. Повреждено 25 укрытий личного состава и два склада боеприпасов. Уничтожено или подавлено 225 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг трижды атаковал в направлении Вороного и Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 10 вражеских атак в направлении населенных пунктов Горькое, Цветковое, Воздвижевка, Верхняя Терса, Доброполье и Чаривное. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг четыре раза совершил штурм позиций наших защитников в районе Плавней, Белогорья и Малых Щербаков. Один бой до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА