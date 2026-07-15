За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА

За сутки 14 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1470 солдат и 2003 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1423280 (+1470) человек ликвидировано

танков ‒ 12141 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 24938 (+6)

артиллерийских систем ‒ 45953 (+42)

РСЗО ‒ 1936 (+5)

средства ПВО ‒ 1492 (+1)

самолетов ‒ 437 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 409204 (+2003)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1907 (+2)

кораблей / катеров ‒ 34 (+1)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 120307 (+445)

специальная техника ‒ 4420 (+4)

крылатые ракеты ‒ 4906 (+7)

Данные уточняются.

Напомним

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