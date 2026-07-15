За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях РФ за сутки 14 июля: 1470 человек ликвидировано, 2003 БПЛА уничтожено. Общие потери с 24.02.22 по 15.07.26 составляют более 1,4 млн человек.
За сутки 14 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1470 солдат и 2003 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1423280 (+1470) человек ликвидировано
- танков ‒ 12141 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 24938 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 45953 (+42)
- РСЗО ‒ 1936 (+5)
- средства ПВО ‒ 1492 (+1)
- самолетов ‒ 437 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 409204 (+2003)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1907 (+2)
- кораблей / катеров ‒ 34 (+1)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 120307 (+445)
- специальная техника ‒ 4420 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 4906 (+7)
Данные уточняются.
Напомним
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