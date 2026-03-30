Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент

Масові акції протесту "No Kings", які охопили всі 50 штатів США та включають понад 3 200 заходів, знову підняли питання політичної відповідальності президента Дональда Трампа. На вулиці вийшли мільйони американців, однак головне питання залишається відкритим - чи може це призвести до імпічменту і відсторонення від влади.

Чи реально це — УНН розібрався у процедурі та політичній логіці.

Як працює імпічмент у США

Імпічмент у США — це не вирок і не автоматичне усунення президента. Це складна багаторівнева процедура, яка складається з двох ключових етапів.

Перший етап — Палата представників. Саме вона висуває офіційні обвинувачення. Для цього достатньо простої більшості голосів. Фактично це політичне рішення — якщо більшість конгресменів підтримує обвинувачення, президент отримує статус імпічментованого.

Другий етап — Сенат. Саме тут вирішується доля президента. Для його усунення з посади потрібно не менше двох третин голосів сенаторів. Це критично важливий момент, який робить процедуру надзвичайно складною.

Без 67 голосів у Сенаті імпічмент не призводить до відставки.

Чому протести не дорівнюють імпічменту

Масові протести, навіть такого масштабу як "No Kings", самі по собі не запускають процедуру імпічменту. Вони можуть створити політичний тиск, але рішення ухвалюють виключно політичні інститути — Конгрес і Сенат.

Історично в США були випадки, коли президенти стикалися з масштабним невдоволенням, але це не призводило до їх усунення.

Наприклад, під час війни у В’єтнамі десятки тисяч американців виходили на протести проти політики президента Ліндона Джонсона, однак це не стало підставою для імпічменту — він просто не балотувався на другий термін.

У випадку з Річардом Ніксоном масові протести також супроводжували скандал Вотергейту, але ключовим фактором стало не вуличне невдоволення, а втрата підтримки в Конгресі. Лише після цього Ніксон подав у відставку, не чекаючи імпічменту.

Під час президентства Білла Клінтона також були протести і політичний тиск через скандал із Монікою Левінські, але навіть після оголошення імпічменту Сенат не підтримав його усунення.

А вже під час першого президентського терміну Дональда Трампа у 2017–2020 роках проходили масштабні акції протесту, зокрема "Women’s March", однак це не стало визначальним фактором у процедурі імпічменту — вирішальним залишалося голосування в Конгресі.

Головне — це не кількість протестувальників, а баланс сил у Конгресі. Саме політична підтримка або її відсутність визначає, чи має імпічмент шанс на завершення, а не масштаб вуличних акцій.

Чи усували когось із посади президента США?

В історії США імпічмент оголошували чотирьом президентам. У 1868 році - Ендрю Джонсону, у 1998 році - Біллу Клінтону, а також двічі Дональду Трампу - у 2019 та 2021 роках. У всіх випадках Сенат виправдав президентів, і вони залишилися на посаді.

Окремо варто згадати Річарда Ніксона, який у 1974 році пішов у відставку на тлі Вотергейтського скандалу, коли імпічмент був практично неминучим.

Таким чином, імпічмент у США є реальним політичним інструментом, але його завершальна стадія - усунення президента - на практиці залишається вкрай малоймовірною.

Політична математика - головна перепона

Ключова причина, чому імпічмент Трампа зараз виглядає малоймовірним, — це політична арифметика.

Навіть якщо Палата представників теоретично може проголосувати за імпічмент, головний бар’єр - Сенат. Для відсторонення президента потрібна підтримка значної частини його ж політичних союзників.

На практиці це означає, що десятки сенаторів від Республіканської партії повинні проголосувати проти свого ж президента. Історично такі сценарії майже не трапляються.

Роль штатів - чому вони не вирішують питання

Попри те, що протести відбуваються в усіх штатах, самі штати не мають прямого впливу на імпічмент. Рішення ухвалюється на федеральному рівні - у Вашингтоні.

Штати можуть впливати лише опосередковано, через вибори конгресменів і сенаторів. Тобто навіть якщо в окремих штатах підтримка протестів максимальна, це не означає автоматичної зміни позиції Сенату.

Попри масштабні протести та політичну напругу, імпічмент Дональда Трампа залишається вкрай складним і малоймовірним сценарієм.

Процедура вимагає не лише політичної волі, а й надзвичайно складної більшості у Сенаті, яку практично неможливо зібрати без розколу всередині його власної партії. Таким чином, навіть на тлі мільйонних протестів у США імпічмент залишається не інструментом вулиці, а механізмом жорсткої політичної математики - і саме вона наразі працює проти його реалізації.