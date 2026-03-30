Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент

Массовые акции протеста "No Kings", охватившие все 50 штатов США и включающие более 3 200 мероприятий, вновь подняли вопрос политической ответственности президента Дональда Трампа. На улицы вышли миллионы американцев, однако главный вопрос остается открытым - может ли это привести к импичменту и отстранению от власти.

Реально ли это — УНН разобрался в процедуре и политической логике.

Как работает импичмент в США

Импичмент в США — это не приговор и не автоматическое отстранение президента. Это сложная многоуровневая процедура, состоящая из двух ключевых этапов.

Первый этап — Палата представителей. Именно она выдвигает официальные обвинения. Для этого достаточно простого большинства голосов. Фактически это политическое решение — если большинство конгрессменов поддерживает обвинения, президент получает статус импичментированного.

Второй этап — Сенат. Именно здесь решается судьба президента. Для его отстранения от должности требуется не менее двух третей голосов сенаторов. Это критически важный момент, который делает процедуру чрезвычайно сложной.

Без 67 голосов в Сенате импичмент не приводит к отставке.

Почему протесты не равны импичменту

Массовые протесты, даже такого масштаба как "No Kings", сами по себе не запускают процедуру импичмента. Они могут создать политическое давление, но решения принимают исключительно политические институты — Конгресс и Сенат.

Исторически в США были случаи, когда президенты сталкивались с масштабным недовольством, но это не приводило к их отстранению.

Например, во время войны во Вьетнаме десятки тысяч американцев выходили на протесты против политики президента Линдона Джонсона, однако это не стало основанием для импичмента — он просто не баллотировался на второй срок.

В случае с Ричардом Никсоном массовые протесты также сопровождали скандал Уотергейта, но ключевым фактором стало не уличное недовольство, а потеря поддержки в Конгрессе. Лишь после этого Никсон подал в отставку, не дожидаясь импичмента.

Во время президентства Билла Клинтона также были протесты и политическое давление из-за скандала с Моникой Левински, но даже после объявления импичмента Сенат не поддержал его отстранение.

А уже во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2017–2020 годах проходили масштабные акции протеста, в частности "Women’s March", однако это не стало определяющим фактором в процедуре импичмента — решающим оставалось голосование в Конгрессе.

Главное — это не количество протестующих, а баланс сил в Конгрессе. Именно политическая поддержка или ее отсутствие определяет, имеет ли импичмент шанс на завершение, а не масштаб уличных акций.

Отстраняли ли кого-то с поста президента США?

В истории США импичмент объявляли четырем президентам. В 1868 году - Эндрю Джонсону, в 1998 году - Биллу Клинтону, а также дважды Дональду Трампу - в 2019 и 2021 годах. Во всех случаях Сенат оправдал президентов, и они остались на посту.

Отдельно стоит упомянуть Ричарда Никсона, который в 1974 году ушел в отставку на фоне Уотергейтского скандала, когда импичмент был практически неизбежен.

Таким образом, импичмент в США является реальным политическим инструментом, но его завершающая стадия - отстранение президента - на практике остается крайне маловероятной.

Политическая математика - главная преграда

Ключевая причина, почему импичмент Трампа сейчас выглядит маловероятным, — это политическая арифметика.

Даже если Палата представителей теоретически может проголосовать за импичмент, главный барьер - Сенат. Для отстранения президента нужна поддержка значительной части его же политических союзников.

На практике это означает, что десятки сенаторов от Республиканской партии должны проголосовать против своего же президента. Исторически такие сценарии почти не случаются.

Роль штатов - почему они не решают вопрос

Несмотря на то, что протесты происходят во всех штатах, сами штаты не имеют прямого влияния на импичмент. Решение принимается на федеральном уровне - в Вашингтоне.

Штаты могут влиять лишь опосредованно, через выборы конгрессменов и сенаторов. То есть даже если в отдельных штатах поддержка протестов максимальна, это не означает автоматического изменения позиции Сената.

Несмотря на масштабные протесты и политическое напряжение, импичмент Дональда Трампа остается крайне сложным и маловероятным сценарием.

Процедура требует не только политической воли, но и чрезвычайно сложного большинства в Сенате, которое практически невозможно собрать без раскола внутри его собственной партии. Таким образом, даже на фоне миллионных протестов в США импичмент остается не инструментом улицы, а механизмом жесткой политической математики - и именно она сейчас работает против его реализации.