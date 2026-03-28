Акції "No Kings" охопили США через війну в Ірані та політику Трампа

У низці міст Сполучених Штатів Америки 28 березня розпочалась нова хвиля протестів, спрямованих проти політики президента Дональда Трампа. Вони мають назву "No Kings", повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За даними організаторів, по всій країні заплановано понад 3 тисячі мітингів. Якщо раніше вони були пов’язані з питаннями міграції, то зараз у центрі уваги - війна в Ірані.

Учасники акцій критикують війну в Ірані, дії міграційної служби США, а також висловлюють підтримку Україні. Ще протестувальники критикують економічну політику Трампа і його оточення середнього класу.

Найбільші мітинги відбуваються у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. Крім того, очікується зібрання понад 100 тисяч людей біля законодавчої асамблеї штату Міннесота.

Нагадаємо

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна, відома своїми проросійськими поглядами, організувала візит російської делегації до Капітолію. Це викликало різку реакцію і обурення низки членів Конгресу.