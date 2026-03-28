Акции "No Kings" охватили США из-за войны в Иране и политики Трампа

В ряде городов Соединенных Штатов Америки 28 марта началась новая волна протестов, направленных против политики президента Дональда Трампа. Они называются "No Kings", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным организаторов, по всей стране запланировано более 3 тысяч митингов. Если раньше они были связаны с вопросами миграции, то сейчас в центре внимания - война в Иране.

Участники акций критикуют войну в Иране, действия миграционной службы США, а также выражают поддержку Украине. Еще протестующие критикуют экономическую политику Трампа и его окружения среднего класса.

Крупнейшие митинги проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Кроме того, ожидается собрание более 100 тысяч человек возле законодательной ассамблеи штата Миннесота.

