Акции "No Kings" охватили США из-за войны в Иране и политики Трампа

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

В США начались масштабные протесты против войны в Иране, миграционной политики и экономики Трампа. Митингующие также выражают поддержку Украине.

В ряде городов Соединенных Штатов Америки 28 марта началась новая волна протестов, направленных против политики президента Дональда Трампа. Они называются "No Kings", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным организаторов, по всей стране запланировано более 3 тысяч митингов. Если раньше они были связаны с вопросами миграции, то сейчас в центре внимания - война в Иране.

Участники акций критикуют войну в Иране, действия миграционной службы США, а также выражают поддержку Украине. Еще протестующие критикуют экономическую политику Трампа и его окружения среднего класса.

Крупнейшие митинги проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Кроме того, ожидается собрание более 100 тысяч человек возле законодательной ассамблеи штата Миннесота.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна, известная своими пророссийскими взглядами, организовала визит российской делегации в Капитолий. Это вызвало резкую реакцию и возмущение ряда членов Конгресса.

