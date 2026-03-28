Членкиня Палати представників США організувала візит делегації рф до Капітолію - реакція не забарилась

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна, відома своїми проросійськими поглядами, організувала візит російської делегації до Капітолію - це викликало обурення низки членів Конгресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

26 березня Анна Пауліна Луна опублікувала в соцмережі "Х" фото зустрічі з російською делегацією, до складу якої увійшов в'ячеслав ніконов, перший заступник голови комітету державної думи рф з міжнародних справ і онук радянського державного діяча в'ячеслава молотова.

Також на зустрічі був присутній міхаїл дєлягін, також депутат російської держдуми. Обидва – і ніконов і дєлягін – перебувають під санкціями низки країн, зокрема США, за вторгнення в Україну.

Анна Пауліна Луна написала, що США і росія "як представники двох найбільших ядерних наддержав світу, винні нашим громадянам відкритий діалог, ідеї та відкриті канали комунікації".

Ми продовжуватимемо сприяти цьому діалогу та домагатися миру на підтримку зусиль цієї адміністрації щодо миру, а також економічних можливостей - йдеться в дописі.

Водночас інші члени Конгресу засудили цей крок.

Самопроголошених ворогів американського способу життя та виконавців жахливих масових убивств, представників воєнного злочинного режиму путіна не слід у жодний спосіб приймати. Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього рейху - заявив член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон.

