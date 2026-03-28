Членкиня Палати представників США організувала візит делегації рф до Капітолію - реакція не забарилась

17:19 • 10523 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 21419 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 24734 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 22565 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 23322 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 25223 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 23558 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 37548 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27890 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52653 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Популярнi новини
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 13469 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 12186 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 11463 перегляди
Це як гратися з “Лего” - глава Rheinmetall висміяв українські технології28 березня, 14:18 • 6828 перегляди
Зниклі у Карибському морі кораблі з допомогою для Куби знайшли28 березня, 14:50 • 6184 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 24200 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 37550 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 34859 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 34230 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 80845 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 11480 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 12205 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 13485 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 20258 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 24026 перегляди
Членкиня Палати представників США організувала візит делегації рф до Капітолію - реакція не забарилась

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Анна Пауліна Луна організувала візит російської делегації до Конгресу США. Члени Палати представників різко засудили подію.

Членкиня Палати представників США організувала візит делегації рф до Капітолію - реакція не забарилась

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Анна Пауліна Луна, відома своїми проросійськими поглядами, організувала візит російської делегації до Капітолію - це викликало обурення низки членів Конгресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

26 березня Анна Пауліна Луна опублікувала в соцмережі "Х" фото зустрічі з російською делегацією, до складу якої увійшов в'ячеслав ніконов, перший заступник голови комітету державної думи рф з міжнародних справ і онук радянського державного діяча в'ячеслава молотова.

Також на зустрічі був присутній міхаїл дєлягін, також депутат російської держдуми. Обидва – і ніконов і дєлягін – перебувають під санкціями низки країн, зокрема США, за вторгнення в Україну.

Анна Пауліна Луна написала, що США і росія "як представники двох найбільших ядерних наддержав світу, винні нашим громадянам відкритий діалог, ідеї та відкриті канали комунікації".

Ми продовжуватимемо сприяти цьому діалогу та домагатися миру на підтримку зусиль цієї адміністрації щодо миру, а також економічних можливостей

- йдеться в дописі.

Водночас інші члени Конгресу засудили цей крок.

Самопроголошених ворогів американського способу життя та виконавців жахливих масових убивств, представників воєнного злочинного режиму путіна не слід у жодний спосіб приймати. Я порівнюю цю зустріч на Капітолійському пагорбі з візитом Третього рейху

- заявив член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон.

"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios28.03.26, 09:00 • 23560 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Сполучені Штати Америки
Україна