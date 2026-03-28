Член Палаты представителей США организовала визит делегации рф в Капитолий - реакция не заставила себя ждать
Киев • УНН
Анна Паулина Луна организовала визит российской делегации в Конгресс США. Члены Палаты представителей резко осудили это событие.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна, известная своими пророссийскими взглядами, организовала визит российской делегации в Капитолий – это вызвало возмущение ряда членов Конгресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Подробности
26 марта Анна Паулина Луна опубликовала в соцсети "Х" фото встречи с российской делегацией, в состав которой вошел Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя комитета государственной думы рф по международным делам и внук советского государственного деятеля Вячеслава Молотова.
Также на встрече присутствовал Михаил Делягин, также депутат российской госдумы. Оба – и Никонов, и Делягин – находятся под санкциями ряда стран, в частности США, за вторжение в Украину.
Анна Паулина Луна написала, что США и Россия "как представители двух крупнейших ядерных сверхдержав мира, обязаны нашим гражданам открытым диалогом, идеями и открытыми каналами коммуникации".
Мы будем продолжать способствовать этому диалогу и добиваться мира в поддержку усилий этой администрации по миру, а также экономических возможностей
В то же время другие члены Конгресса осудили этот шаг.
Самопровозглашенных врагов американского образа жизни и исполнителей ужасных массовых убийств, представителей военного преступного режима Путина не следует никоим образом принимать. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха
