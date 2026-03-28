$43.8850.61
ukenru
07:00 • 10077 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.1м/с
64%
748мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Одесса
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 15777 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 19802 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 24941 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 30044 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 35568 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot
Дипломатка

"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios

Киев • УНН

 • 10073 просмотра

На встрече G7 Каллас раскритиковала США за отсутствие давления на рф. Рубио резко ответил, что Штаты могут отойти в сторону и дать Европе действовать самостоятельно.

"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас спросила госсекретаря США Марко Рубио, когда Соединенные Штаты займут жесткую позицию в отношении россии, во время встречи министров G7 в пятницу, что вызвало резкий ответ, со ссылкой на три источника, присутствовавших на встрече, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Напряженный обмен мнениями, состоявшийся в присутствии министров иностранных дел стран-союзников, был симптомом взаимного недоверия между США и многими их европейскими союзниками относительно войны в Украине", - пишет издание.

Во время обсуждения ситуации в Украине Каллас - сторонница жесткой линии в отношении россии и бывший премьер-министр Эстонии - "раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на москву", как сообщили источники.

Она отметила, что Рубио годом ранее на том же собрании заявил, что если россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, у США закончится терпение, и они предпримут дополнительные шаги против кремля.

"Прошел год, а россия не сдвинулась с места, - сказала Каллас Рубио, по словам источников. - Когда же закончится ваше терпение?"

"Рубио был заметно раздражен", по словам источников.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы думаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы отойдем в сторону", - парировал Рубио, повышая голос.

Рубио заявил, что "США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне, Украине, оружием, разведкой и другой поддержкой", пишет издание.

После этого горячего обмена репликами несколько европейских министров, присутствовавших в комнате, вмешались, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали российско-украинскую дипломатию, сообщил один источник.

Два источника сообщили, что в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить обстановку.

"Это был откровенный обмен мнениями. Для этого и существует дипломатия", - сказал официальный представитель Госдепартамента США Axios.

Представитель Каллас отказался от комментариев.

В разговоре с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг наличие какой-либо напряженности или критики.

"Эти встречи часто посвящены выражению благодарности Америке за нашу роль... и благодарности за посредническую роль, которую мы пытались сыграть в этой войне между россией и Украиной, - сказал Рубио. - Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного".

Европейские лидеры уже несколько месяцев обеспокоены мирными переговорами между Украиной и россией под руководством США, отмечает издание.

Война в Иране усилила тревогу в Европе, особенно после того, как США предоставили исключения, позволяющие продажу российской нефти по постоянно растущим ценам.

В минувшие выходные высокопоставленная украинская делегация посетила Майами и встретилась с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения мирного процесса.

Украинские официальные лица заявили, что в последнее время не было достигнуто существенного прогресса, и стало ясно, что внимание США полностью сосредоточено на Иране, указывает издание.



Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Столкновения
Марко Рубио
Кайя Каллас
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Иран