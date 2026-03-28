"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

На зустрічі G7 Каллас розкритикувала США за відсутність тиску на рф. Рубіо різко відповів, що Штати можуть відійти вбік і дати Європі діяти самостійно.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас запитала держсекретаря США Марко Рубіо, коли Сполучені Штати займуть жорстку позицію щодо росії, під час зустрічі міністрів G7 у п'ятницю, що викликало різку відповідь, з посиланням на три джерела, які були присутні на зустрічі, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

"Напружений обмін думками, що відбувся у присутності міністрів закордонних справ країн-союзників, був симптомом взаємної недовіри між США та багатьма їхніми європейськими союзниками щодо війни в Україні", пише видання.

Під час обговорення ситуації в Україні Каллас - прихильниця жорсткої лінії щодо росії та колишній прем'єр-міністр Естонії - "розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиску на москву", як повідомили джерела.

Вона зазначила, що Рубіо роком раніше на тому ж зібранні заявив, що якщо росія перешкоджатиме зусиллям США щодо припинення війни, у США закінчиться терпіння, і вони зроблять додаткові кроки проти кремля.

"Пройшов рік, а росія не зрушила з місця, - сказала Каллас Рубіо, за словами джерел. - Коли ж закінчиться ваше терпіння?"

"Рубіо був помітно роздратований", за словами джерел.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви думаєте, що можете зробити це краще, будь ласка. Ми відійдемо вбік", - парирував Рубіо, підвищуючи голос.

Рубіо заявив, що "США намагаються вести переговори з обома сторонами, але допомагають лише одній стороні, Україні, зброєю, розвідкою та іншою підтримкою", пише видання.

Після цього гарячого обміну репліками кілька європейських міністрів, які були присутні в кімнаті, втрутилися, заявивши, що вони, як і раніше, хочуть, щоб США продовжували російсько-українську дипломатію, повідомило одне джерело.

Два джерела повідомили, що наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас ненадовго відійшли убік, щоб спробувати заспокоїти обстановку.

"Це був відвертий обмін думками. Для цього і існує дипломатія", - сказала офіційна особа Держдепартаменту США Axios.

Представник Каллас відмовився від коментарів.

У розмові з журналістами після зустрічі G7 Рубіо спростував наявність будь-якої напруженості чи критики.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню подяки Америці за нашу роль... і вдячності за посередницьку роль, яку ми намагалися відіграти в цій війні між росією та Україною, - сказав Рубіо. - Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного".

Європейські лідери вже кілька місяців стурбовані мирними переговорами між Україною та росією під проводом США, зауважує видання.

Війна в Ірані посилила тривогу в Європі, особливо після того, як США надали винятки, що дозволяють продаж російської нафти за цінами, що постійно зростають.

Минулими вихідними високопоставлена ​​українська делегація відвідала Маямі і зустрілася з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення мирного процесу.

Українські офіційні особи заявили, що останнім часом не було досягнуто суттєвого прогресу, і стало зрозуміло, що увага США повністю зосереджена на Ірані, вказує видання.

