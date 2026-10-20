Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс
Київ • УНН
Джей Ді Венс назвав Україну партнером США, але заявив про відсутність офіційного альянсу. Він також виступив проти її членства в НАТО.
У певному сенсі Україна, безперечно, є партнером США. Про це в інтерв'ю 2Way Tonight заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.
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Водночас, за його словами, у Сполучених Штатів немає офіційного альянсу з Україною.
Вони не в НАТО. Я не думаю, що вони повинні бути в НАТО. Я думаю, що вони країна, дуже гідна захоплення країна, прекрасна країна з багатьма дивовижними людьми. Ми будемо працювати
Він додав, що Вашингтон продовжить працювати з Києвом "над деякими речами", щодо яких сторони мають "протилежні погляди".
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Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.
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