Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс

У певному сенсі Україна, безперечно, є партнером США. Про це в інтерв'ю 2Way Tonight заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.

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Водночас, за його словами, у Сполучених Штатів немає офіційного альянсу з Україною.

Вони не в НАТО. Я не думаю, що вони повинні бути в НАТО. Я думаю, що вони країна, дуже гідна захоплення країна, прекрасна країна з багатьма дивовижними людьми. Ми будемо працювати - сказав Венс.

Він додав, що Вашингтон продовжить працювати з Києвом "над деякими речами", щодо яких сторони мають "протилежні погляди".

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

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