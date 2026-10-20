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Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс

Київ • УНН

 • 11384 перегляди

Джей Ді Венс назвав Україну партнером США, але заявив про відсутність офіційного альянсу. Він також виступив проти її членства в НАТО.

Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс

У певному сенсі Україна, безперечно, є партнером США. Про це в інтерв'ю 2Way Tonight заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, у Сполучених Штатів немає офіційного альянсу з Україною.

Вони не в НАТО. Я не думаю, що вони повинні бути в НАТО. Я думаю, що вони країна, дуже гідна захоплення країна, прекрасна країна з багатьма дивовижними людьми. Ми будемо працювати

- сказав Венс.

Він додав, що Вашингтон продовжить працювати з Києвом "над деякими речами", щодо яких сторони мають "протилежні погляди".

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні19.10.26, 23:33 • 32427 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Джей Ді Венс
НАТО
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ