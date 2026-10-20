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The Washington Post

Я не думаю, что Украина должна быть в НАТО — Вэнс

Киев • УНН

 • 29687 просмотра

Джей Ди Вэнс назвал Украину партнёром США, но заявил об отсутствии официального альянса. Он также выступил против её членства в НАТО.

Я не думаю, что Украина должна быть в НАТО — Вэнс

В определённом смысле Украина, безусловно, является партнёром США. Об этом в интервью 2Way Tonight заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, у Соединённых Штатов нет официального альянса с Украиной.

Они не в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в НАТО. Я думаю, что они — страна, очень достойная восхищения, прекрасная страна с множеством удивительных людей. Мы будем работать

- сказал Вэнс.

Он добавил, что Вашингтон продолжит работать с Киевом "над некоторыми вещами", по которым у сторон есть "противоположные взгляды".

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине19.10.26, 23:33 • 46146 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
НАТО
Вашингтон
Соединённые Штаты
Украина
Киев