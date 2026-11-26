Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Міністерство юстиції та представники органів національної безпеки запевнили адміністрацію Дональда Трампа у відсутності розслідування щодо генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Про це Венс повідомив під час спілкування з журналістами на авіабазі Райт-Паттерсон, пише УНН.

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За словами віцепрезидента, звинувачення на адресу керівника технологічної компанії ґрунтувалися на анонімних повідомленнях, а не на реальних доказах.

Венс зазначив, що обговорював це питання з низкою представників американського уряду, зокрема генеральним прокурором Тоддом Бланшем.

Венс не бачить підстав для помилування Хуанга

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого помилування генерального директора Nvidia, віцепрезидент заявив, що не вважає такий крок необхідним.

Я не бачив жодних доказів того, що він вчинив злочин. А якщо докази вчинення ним злочину є, то висувати йому обвинувачення – завдання відповідних органів – наголосив Венс.

Віцепрезидент також закликав американців не робити висновків про винуватість людей на підставі суспільної думки та непідтверджених звинувачень.

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