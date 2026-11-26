Минюст США заверил администрацию Трампа, что глава Nvidia не находится под следствием, — Вэнс
Киев • УНН
Джей Ди Вэнс заявил, что Минюст США не ведет расследование в отношении Дженсена Хуанга. Он назвал обвинения анонимными и бездоказательными.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Министерство юстиции и представители органов национальной безопасности заверили администрацию Дональда Трампа в отсутствии расследования в отношении генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом Вэнс сообщил во время общения с журналистами на авиабазе Райт-Паттерсон, пишет УНН.
Детали
По словам вице-президента, обвинения в адрес руководителя технологической компании основывались на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах.
Вэнс отметил, что обсуждал этот вопрос с рядом представителей американского правительства, в частности с генеральным прокурором Тоддом Бланшем.
Вэнс не видит оснований для помилования Хуанга
Отвечая на вопросы журналистов о возможном помиловании генерального директора Nvidia, вице-президент заявил, что не считает такой шаг необходимым.
Я не видел никаких доказательств того, что он совершил преступление. А если доказательства совершения им преступления есть, то выдвигать ему обвинения — задача соответствующих органов
Вице-президент также призвал американцев не делать выводов о виновности людей на основании общественного мнения и неподтвержденных обвинений.
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