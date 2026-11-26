Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Министерство юстиции и представители органов национальной безопасности заверили администрацию Дональда Трампа в отсутствии расследования в отношении генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом Вэнс сообщил во время общения с журналистами на авиабазе Райт-Паттерсон, пишет УНН.

Детали

По словам вице-президента, обвинения в адрес руководителя технологической компании основывались на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах.

Вэнс отметил, что обсуждал этот вопрос с рядом представителей американского правительства, в частности с генеральным прокурором Тоддом Бланшем.

Вэнс не видит оснований для помилования Хуанга

Отвечая на вопросы журналистов о возможном помиловании генерального директора Nvidia, вице-президент заявил, что не считает такой шаг необходимым.

Я не видел никаких доказательств того, что он совершил преступление. А если доказательства совершения им преступления есть, то выдвигать ему обвинения — задача соответствующих органов — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент также призвал американцев не делать выводов о виновности людей на основании общественного мнения и неподтвержденных обвинений.

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