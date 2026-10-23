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Starshield для України: з США пролунали суперечливі одна одній заяви - AP

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Україна повідомляє про обмеження Starshield, через які зривалися місії та втрачалися дрони. Водночас Трамп і Венс заперечують свою причетність до цього.

Starshield для України: з США пролунали суперечливі одна одній заяви - AP

З адміністрації президента США Дональда Трампа лунають суперечливі сигнали про обмеження доступу України до Starshield. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Нещодавні спроби обмежити доступ України до супутникових систем спричинили своєрідну "гру в звинувачення" серед чиновників адміністрації Трампа та їхніх союзників, які подавали суперечливі заяви щодо причин раптових обмежень можливості Києва перехоплювати російські удари.

Обмеження, накладені минулого тижня на "Starshield" - військову версію супутникового інтернет-сервісу "Starlink" від SpaceX, яка є основою операцій з використанням дронів та зв’язку в Україні, - викликали занепокоєння серед військових та урядовців країни, а командири повідомляли про втрачені дрони та зірвані місії. Після кількох днів хвилювань президент Дональд Трамп запевнив, що сервіс знову працює на повну потужність.

Однак високопоставлений європейський чиновник, обізнаний із ситуацією на місцях в Україні, заявив у четвер, що в роботі Starshield нічого не змінилося, а обмеження швидкості все ще встановлено на рівні близько 160 км/год. За словами цього чиновника, який не мав повноважень коментувати ситуацію публічно і висловився на умовах анонімності, Україна не отримала чіткого офіційного пояснення щодо того, хто наказав ввести ці обмеження та чому.

Цей інцидент та подальша відсутність відповідальності викликали хвилю обурення серед прихильників жорсткої політики щодо росії та союзників України на Капітолійському пагорбі. Сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосив про початок нового розслідування щодо того, як було уповільнено постачання технологій для українських систем оборони.

Сам Дональд Трамп неодноразово заявляв журналістам, що не давав наказу щодо обмеження роботи системи супутникового зв’язку, якою користуються українські військові.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також зазначив, що адміністрація Трампа та уряд США в цілому не мали жодного стосунку до перебоїв у доступі України до важливих супутникових даних.

Нагадаємо

Конгресмен Браян Фіцпатрік закликав розслідувати можливе уповільнення Starlink Ілоном Маском.

Євген Устименко

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