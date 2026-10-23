Из администрации президента США Дональда Трампа поступают противоречивые сигналы об ограничении доступа Украины к Starshield. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Недавние попытки ограничить доступ Украины к спутниковым системам вызвали своеобразную "игру в обвинения" среди чиновников администрации Трампа и их союзников, которые делали противоречивые заявления о причинах внезапных ограничений возможностей Киева перехватывать российские удары.

Ограничения, введенные на прошлой неделе в отношении "Starshield" - военной версии спутникового интернет-сервиса "Starlink" от SpaceX, которая является основой операций с использованием дронов и связи в Украине, — вызвали обеспокоенность среди военных и правительственных чиновников страны, а командиры сообщали о потерянных дронах и сорванных миссиях. После нескольких дней волнений президент Дональд Трамп заверил, что сервис снова работает на полную мощность.

Однако высокопоставленный европейский чиновник, осведомленный о ситуации на местах в Украине, заявил в четверг, что в работе Starshield ничего не изменилось, а ограничение скорости все еще установлено на уровне около 160 км/ч. По словам этого чиновника, который не имел полномочий публично комментировать ситуацию и говорил на условиях анонимности, Украина не получила четкого официального объяснения относительно того, кто приказал ввести эти ограничения и почему.

Этот инцидент и последующее отсутствие ответственности вызвали волну возмущения среди сторонников жесткой политики в отношении россии и союзников Украины на Капитолийском холме. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь объявил о начале нового расследования относительно того, как были замедлены поставки технологий для украинских систем обороны.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял журналистам, что не отдавал приказ об ограничении работы системы спутниковой связи, которой пользуются украинские военные.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что администрация Трампа и правительство США в целом не имели никакого отношения к перебоям в доступе Украины к важным спутниковым данным.

Напомним

Конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал расследовать возможное замедление работы Starlink Илоном Маском.