Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозру
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
У Грузії відбувся масштабна акція проти жорстокої програми вилову бездомних собак

Київ • УНН

 • 2038 перегляди

Активісти у Грузії протестують проти правил відлову тварин через їхнє масове зникнення. Вони вимагають обов'язкового повернення собак та відеофіксації процесу.

Зоозахисники провели акцію протесту біля будівлі адміністрації уряду в Тбілісі, вимагаючи внести зміни до програми управління популяцією бездомних тварин і забезпечити її прозорість, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

Видання зауважує, що програму реалізують у Грузії з кінця лютого. Вона передбачає вилов вуличних собак, їх доставку в муніципальні притулки, реєстрацію, вакцинацію від сказу та стерилізацію чи кастрацію. Після цього тварин повинні повертати в так зване природне довкілля.

Однак, за словами опікунів, на практиці це правило часто не дотримується - частина собак "зникає". Справа в тому, що окрема ухвала уряду забороняє повертати тварин на територію поблизу шкіл, лікарень, ресторанів, готелів, ринків, спортивних та дитячих майданчиків.

Активісти побоюються, що собак, відловлених у таких зонах, можуть приспати. Влада ці звинувачення відкидає, називаючи їх політичними спекуляціями.

Протягом тижня зоозахисники відвідували притулки, намагаючись перевірити умови утримання тварин та виявити можливі порушення.

Акція пройшла під гаслом "Припиніть тортури тварин". На мітинг прийшли десятки людей із фотографіями зниклих собак – переважно тварин, які жили у дворах житлових будинків та перебували під неформальною опікою місцевих мешканців.

Протестувальники вимагають законодавчо закріпити обов'язкове повернення тварин на колишні місця, відмовитися від їх масового вивезення до притулків без необхідності та забезпечити повну прозорість процесу, включаючи фото- та відеофіксацію переміщень.

"Коли собак забирають, їх мають повертати назад до тих самих місць — це основна тема наших зборів. І друге – весь процес має бути прозорим, його потрібно фіксувати на відео. Зрозуміло, тварини мають бути зареєстровані, процес має відбуватися у межах закону. Потрібно зробити так, щоб у майбутньому ми не мали бездомних тварин, але тих, які вже є, не можна чіпати. Процес має бути гуманним", – заявила журналістам активістка Марина Берсенадзе.

В уряді Грузії акцію наразі не прокоментували.

Антоніна Туманова

Світ
Тварини
Тбілісі
Грузія