В Грузии состоялась масштабная акция против жестокой программы отлова бездомных собак
Киев • УНН
Активисты в Грузии протестуют против правил отлова животных из-за их массового исчезновения. Они требуют обязательного возвращения собак и видеофиксации процесса.
Зоозащитники провели акцию протеста у здания администрации правительства в Тбилиси, требуя внести изменения в программу управления популяцией бездомных животных и обеспечить ее прозрачность, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Издание отмечает, что программа реализуется в Грузии с конца февраля. Она предусматривает отлов уличных собак, их доставку в муниципальные приюты, регистрацию, вакцинацию от бешенства и стерилизацию или кастрацию. После этого животных должны возвращать в так называемую естественную среду обитания.
Однако, по словам опекунов, на практике это правило часто не соблюдается – часть собак "исчезает". Дело в том, что отдельное постановление правительства запрещает возвращать животных на территорию вблизи школ, больниц, ресторанов, гостиниц, рынков, спортивных и детских площадок.
Активисты опасаются, что собак, отловленных в таких зонах, могут усыпить. Власти эти обвинения отвергают, называя их политическими спекуляциями.
В течение недели зоозащитники посещали приюты, пытаясь проверить условия содержания животных и выявить возможные нарушения.
Акция прошла под лозунгом "Прекратите пытки животных". На митинг пришли десятки людей с фотографиями пропавших собак – преимущественно животных, которые жили во дворах жилых домов и находились под неформальной опекой местных жителей.
Протестующие требуют законодательно закрепить обязательное возвращение животных на прежние места, отказаться от их массового вывоза в приюты без необходимости и обеспечить полную прозрачность процесса, включая фото- и видеофиксацию перемещений.
"Когда собак забирают, их должны возвращать обратно в те же места — это основная тема нашего собрания. И второе – весь процесс должен быть прозрачным, его нужно фиксировать на видео. Разумеется, животные должны быть зарегистрированы, процесс должен происходить в рамках закона. Нужно сделать так, чтобы в будущем у нас не было бездомных животных, но тех, которые уже есть, нельзя трогать. Процесс должен быть гуманным", – заявила журналистам активистка Марина Берсенадзе.
В правительстве Грузии акцию пока не прокомментировали.