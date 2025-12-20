" "Незрозуміло", як у 1939 році": Сибіга відреагував на заяви Орбана щодо винуватця війни в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який не зміг назвати винуватця російсько-української війни. Сибіга порівняв позицію Угорщини з ситуацією 1939 року, коли країна була союзницею нацистської Німеччини.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не зміг відповісти на питання, хто є винуватцем російсько-української війни. Про це Сибіга написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Як зазначив Сибіга, ситуація, в якій опинилась сьогодні влада Угорщини є такою самою, що і в 1939 році. Тоді Угорщина була союзницею нацистської Німеччини і брала участь у Другій світовій війні.
Так само "незрозуміло", як це було для керівництва Угорщини у 1939 році
Контекст
Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Угорський прем’єр-міністр розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно "нагородив" Віктора Орбана орденом леніна. Це сталось після того, як прем'єр-міністр Угорщини заявив, що йому вдалося запобігти "оголошенню війни росії" через виділення Україні 90 млрд євро кредиту.