" "Незрозуміло", як у 1939 році": Сибіга відреагував на заяви Орбана щодо винуватця війни в Україні

$42.340.00
49.590.00
ukenru
11:29 • 4470 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 6930 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 10179 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 11536 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 12174 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21448 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36003 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26608 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32212 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40790 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сполучені Штати ввели санкції проти родичів та соратників Мадуро20 грудня, 03:10 • 7236 перегляди
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт готується до трансплантації легень20 грудня, 04:04 • 3790 перегляди
Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів20 грудня, 04:21 • 6430 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 8968 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України20 грудня, 05:57 • 12265 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 65194 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 43318 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 51646 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 45797 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 70912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Одеса
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 20532 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 67764 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 49099 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 46769 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 52846 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

" "Незрозуміло", як у 1939 році": Сибіга відреагував на заяви Орбана щодо винуватця війни в Україні

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який не зміг назвати винуватця російсько-української війни. Сибіга порівняв позицію Угорщини з ситуацією 1939 року, коли країна була союзницею нацистської Німеччини.

" "Незрозуміло", як у 1939 році": Сибіга відреагував на заяви Орбана щодо винуватця війни в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який не зміг відповісти на питання, хто є винуватцем російсько-української війни. Про це Сибіга написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, ситуація, в якій опинилась сьогодні влада Угорщини є такою самою, що і в 1939 році. Тоді Угорщина була союзницею нацистської Німеччини і брала участь у Другій світовій війні.

Так само "незрозуміло", як це було для керівництва Угорщини у 1939 році

- написав Сибіга у відповідь на слова Орбана про те, що «невідомо, хто на кого напав в Україні».

Контекст

Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Угорський прем’єр-міністр розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно "нагородив" Віктора Орбана орденом леніна. Це сталось після того, як прем'єр-міністр Угорщини заявив, що йому вдалося запобігти "оголошенню війни росії" через виділення Україні 90 млрд євро кредиту.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Німеччина
Угорщина
Україна
Польща