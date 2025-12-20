" "Незрозуміло", як у 1939 році": Сибіга відреагував на заяви Орбана щодо винуватця війни в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який не зміг назвати винуватця російсько-української війни. Сибіга порівняв позицію Угорщини з ситуацією 1939 року, коли країна була союзницею нацистської Німеччини.