" "Непонятно", как в 1939 году": Сибига отреагировал на заявления Орбана относительно виновника войны в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который не смог назвать виновника российско-украинской войны. Сибига сравнил позицию Венгрии с ситуацией 1939 года, когда страна была союзницей нацистской Германии.
Детали
Как отметил Сибига, ситуация, в которой оказалась сегодня власть Венгрии, такая же, как и в 1939 году. Тогда Венгрия была союзницей нацистской Германии и участвовала во Второй мировой войне.
Так же "непонятно", как это было для руководства Венгрии в 1939 году
Контекст
Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Венгерский премьер-министр раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от россии.
Напомним
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично "наградил" Виктора Орбана орденом Ленина. Это произошло после того, как премьер-министр Венгрии заявил, что ему удалось предотвратить "объявление войны россии" из-за выделения Украине 90 млрд евро кредита.