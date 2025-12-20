" "Непонятно", как в 1939 году": Сибига отреагировал на заявления Орбана относительно виновника войны в Украине

$42.340.00
11:29 • 4344 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 6796 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 10128 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 11483 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 12140 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 21420 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 35969 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26597 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32207 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40783 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 65137 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 43273 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 51604 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 45761 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 70880 просмотра
" "Непонятно", как в 1939 году": Сибига отреагировал на заявления Орбана относительно виновника войны в Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который не смог назвать виновника российско-украинской войны. Сибига сравнил позицию Венгрии с ситуацией 1939 года, когда страна была союзницей нацистской Германии.

" "Непонятно", как в 1939 году": Сибига отреагировал на заявления Орбана относительно виновника войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не смог ответить на вопрос, кто является виновником российско-украинской войны. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Как отметил Сибига, ситуация, в которой оказалась сегодня власть Венгрии, такая же, как и в 1939 году. Тогда Венгрия была союзницей нацистской Германии и участвовала во Второй мировой войне.

Так же "непонятно", как это было для руководства Венгрии в 1939 году

- написал Сибига в ответ на слова Орбана о том, что "неизвестно, кто на кого напал в Украине".

Контекст

Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Венгерский премьер-министр раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от россии.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично "наградил" Виктора Орбана орденом Ленина. Это произошло после того, как премьер-министр Венгрии заявил, что ему удалось предотвратить "объявление войны россии" из-за выделения Украине 90 млрд евро кредита.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Андрей Сибига
Европейский Союз
Германия
Венгрия
Украина
Польша