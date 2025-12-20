Трамп вилетів до Флориди на переговори щодо України
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп попрямував до Флориди для запланованих зустрічей. Ці вихідні у Маямі відбудуться переговори американських та російських посадовців щодо припинення війни в Україні.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що прямує до Флориди, де мають відбутися переговори щодо України. Про це інформує УНН з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.
Прямуємо до Флориди, там заплановано багато зустрічей
Трамп уточнив, що вже залишив Північну Кароліну.
Нагадаємо
Цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні.
Спеціальний посланець очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв вирушив в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером.
Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація завершила серію переговорів у США з американськими та європейськими партнерами. За його словами, сторони домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом.
