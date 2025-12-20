Трамп вилетів до Флориди на переговори щодо України

$42.340.00
20 грудня, 00:12 • 12160 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 25615 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 18958 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 25919 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 35956 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 28464 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 55480 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 39545 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20130 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 20097 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Популярнi новини
рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19 грудня, 21:10 • 5088 перегляди
"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні19 грудня, 21:32 • 6950 перегляди
"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський19 грудня, 22:32 • 10463 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 20 грудня, 00:53 • 9878 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 17607 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 55480 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 36864 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 45682 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 40532 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 65949 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 17750 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 65143 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 46625 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 44437 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 50510 перегляди
Трамп вилетів до Флориди на переговори щодо України

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Президент США Дональд Трамп попрямував до Флориди для запланованих зустрічей. Ці вихідні у Маямі відбудуться переговори американських та російських посадовців щодо припинення війни в Україні.

Трамп вилетів до Флориди на переговори щодо України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що прямує до Флориди, де мають відбутися переговори щодо України. Про це інформує УНН з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

Прямуємо до Флориди, там заплановано багато зустрічей

- написав Глава Білого дому. 

Трамп уточнив, що вже залишив Північну Кароліну.

Нагадаємо 

Цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення шляхів припинення війни в Україні.     

Спеціальний посланець очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв вирушив в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером.

Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація завершила серію переговорів у США з американськими та європейськими партнерами. За його словами, сторони домовилися про продовження спільної роботи найближчим часом.

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20.12.25, 05:40 • 2448 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
