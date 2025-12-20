$42.340.00
20 декабря, 00:12
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 25468 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 18839 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 25798 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 35863 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 28411 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 55317 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 39458 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 20106 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 20084 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Трамп вылетел во Флориду на переговоры по Украине

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Президент США Дональд Трамп направился во Флориду для запланированных встреч. В эти выходные в Майами состоятся переговоры американских и российских чиновников по прекращению войны в Украине.

Трамп вылетел во Флориду на переговоры по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что направляется во Флориду, где должны состояться переговоры по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.

Направляемся во Флориду, там запланировано много встреч

- написал Глава Белого дома. 

Трамп уточнил, что уже покинул Северную Каролину.

Напомним 

В эти выходные в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине.     

Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправился в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация завершила серию переговоров в США с американскими и европейскими партнерами. По его словам, стороны договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время.

путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20.12.25, 05:40

