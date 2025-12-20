Трамп вылетел во Флориду на переговоры по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что направляется во Флориду, где должны состояться переговоры по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.

Направляемся во Флориду, там запланировано много встреч - написал Глава Белого дома.

Трамп уточнил, что уже покинул Северную Каролину.

Напомним

В эти выходные в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправился в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация завершила серию переговоров в США с американскими и европейскими партнерами. По его словам, стороны договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время.

