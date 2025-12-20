Трамп вылетел во Флориду на переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп направился во Флориду для запланированных встреч. В эти выходные в Майами состоятся переговоры американских и российских чиновников по прекращению войны в Украине.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что направляется во Флориду, где должны состояться переговоры по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.
Направляемся во Флориду, там запланировано много встреч
Трамп уточнил, что уже покинул Северную Каролину.
В эти выходные в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине.
Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправился в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.
Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация завершила серию переговоров в США с американскими и европейскими партнерами. По его словам, стороны договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время.
