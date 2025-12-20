$42.340.00
У породіллі з Рівного соцслужби забрали немовля на тлі жахливих умов проживання: щодо жінки відкрили провадження

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Поліція Рівного розслідує справу щодо 27-річної жінки за злісне невиконання батьківських обов'язків. Її новонародженого сина вилучили через антисанітарні умови та відмову від медичної допомоги.

У породіллі з Рівного соцслужби забрали немовля на тлі жахливих умов проживання: щодо жінки відкрили провадження
фото ілюстративне

У породіллі з Рівного працівники служби у справах дітей забрали немовля на тлі жахливих умов проживання, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо 27-річної жінки за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, повідомили у ГУНП у Рівненській області, пише УНН.

Деталі

"18 грудня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис: працівники Служби у справах дітей під час планової перевірки 27-річної рівнянки, яка перебуває у них на обліку, забрали у матері немовля. Відповідно до їх інформації, жінка неналежно виконувала батьківські обовʼязки, чим завдавала загрозу життю та здоровʼю малолітньої дитини. Умови проживання були жахливі", - ідеться у повідомленні.

Відомості за цим фактом правоохоронці, як вказано, негайно внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Ювенальні поліцейські негайно виїхали за місцем проживання жінки, однак рівнянка, яка на той час вигулювали собаку бійцівської породи, до оселі не впустила, повідомили у поліції..

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування за ст.166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

"Працівники поліції встановили, що 27-річна рівнянка орієнтовно тиждень тому народила хлопчика та досі його не зареєструвала. Від медичної допомоги та соціального супроводу вона відмовилась. Крім того, у жінки є 3-річна донька, яка наразі мешкає з її сестрою у Києві. Під час огляду місця проживання жінки на підставі ухвали суду працівники поліції дійсно виявили антисанітарні умови та неналежну гігієну", - повідомили у поліції.

Як зазначається, немовля наразі перебуває під наглядом медиків у Рівненській обласній клінічній лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Жінка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та домашнього насильства, за що перебувала на обліку як кривдник.

Триває слідство.

На Вінниччині від голоду померла дитина з інвалідністю, підозри отримали матір та двоє посадовців - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 3647 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
