У роженицы из Ровно соцслужбы забрали младенца на фоне ужасных условий проживания: в отношении женщины открыли производство

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 716 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 1630 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 3484 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 3694 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 10512 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 20032 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 23687 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24057 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23482 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19367 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 12419 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 16407 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 18279 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 5898 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 9888 просмотра
публикации
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 3508 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 79809 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 55809 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 63835 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 57320 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 10093 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 6048 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 18446 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 27719 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 74309 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

У роженицы из Ровно соцслужбы забрали младенца на фоне ужасных условий проживания: в отношении женщины открыли производство

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Полиция Ровно расследует дело в отношении 27-летней женщины за злостное невыполнение родительских обязанностей. Ее новорожденного сына изъяли из-за антисанитарных условий и отказа от медицинской помощи.

У роженицы из Ровно соцслужбы забрали младенца на фоне ужасных условий проживания: в отношении женщины открыли производство
фото иллюстративное

У роженицы из Ровно работники службы по делам детей забрали младенца на фоне ужасных условий проживания, следователи открыли уголовное производство в отношении 27-летней женщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.

Подробности

"18 декабря, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение: работники Службы по делам детей во время плановой проверки 27-летней ровенчанки, которая состоит у них на учете, забрали у матери младенца. Согласно их информации, женщина ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности, чем создавала угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка. Условия проживания были ужасные", - говорится в сообщении.

Сведения по этому факту правоохранители, как указано, немедленно внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Ювенальные полицейские немедленно выехали по месту жительства женщины, однако ровенчанка, которая в то время выгуливала собаку бойцовской породы, в дом не пустила, сообщили в полиции.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

"Сотрудники полиции установили, что 27-летняя ровенчанка ориентировочно неделю назад родила мальчика и до сих пор его не зарегистрировала. От медицинской помощи и социального сопровождения она отказалась. Кроме того, у женщины есть 3-летняя дочь, которая сейчас проживает с ее сестрой в Киеве. Во время осмотра места жительства женщины на основании постановления суда сотрудники полиции действительно обнаружили антисанитарные условия и ненадлежащую гигиену", - сообщили в полиции.

Как отмечается, младенец сейчас находится под наблюдением медиков в Ровенской областной клинической больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранителей за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и домашнего насилия, за что состояла на учете как обидчик.

Продолжается следствие.

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 3645 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Социальная сеть
Киев