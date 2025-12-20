У роженицы из Ровно соцслужбы забрали младенца на фоне ужасных условий проживания: в отношении женщины открыли производство

фото иллюстративное

У роженицы из Ровно работники службы по делам детей забрали младенца на фоне ужасных условий проживания, следователи открыли уголовное производство в отношении 27-летней женщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, сообщили в ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.

Подробности

"18 декабря, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение: работники Службы по делам детей во время плановой проверки 27-летней ровенчанки, которая состоит у них на учете, забрали у матери младенца. Согласно их информации, женщина ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности, чем создавала угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка. Условия проживания были ужасные", - говорится в сообщении.

Сведения по этому факту правоохранители, как указано, немедленно внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Ювенальные полицейские немедленно выехали по месту жительства женщины, однако ровенчанка, которая в то время выгуливала собаку бойцовской породы, в дом не пустила, сообщили в полиции.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

"Сотрудники полиции установили, что 27-летняя ровенчанка ориентировочно неделю назад родила мальчика и до сих пор его не зарегистрировала. От медицинской помощи и социального сопровождения она отказалась. Кроме того, у женщины есть 3-летняя дочь, которая сейчас проживает с ее сестрой в Киеве. Во время осмотра места жительства женщины на основании постановления суда сотрудники полиции действительно обнаружили антисанитарные условия и ненадлежащую гигиену", - сообщили в полиции.

Как отмечается, младенец сейчас находится под наблюдением медиков в Ровенской областной клинической больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранителей за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и домашнего насилия, за что состояла на учете как обидчик.

Продолжается следствие.

