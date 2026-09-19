У Данії сподіваються наступного тижня підписати вже погоджену зі США угоду щодо Гренландії
Київ • УНН
Данія, Гренландія та США готують угоду про безпеку в Арктиці й Північній Атлантиці. Документ має зберегти суверенітет Данії.
Данія, Гренландія та США можуть уже наступного тижня підписати угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен висловив сподівання, що домовленість покладе край тривалому періоду невизначеності навколо острова, пише УНН.
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Наступний тиждень може стати хорошим тижнем... І для Гренландії, і для Данії, і для США
За його словами, очікувана угода має посилити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а також НАТО і Європи загалом.
Тривалий період невизначеності, сподіваюся, зміниться обов'язковою угодою, яка посилить безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а отже, і нашу спільну безпеку в НАТО та Європі – з повагою до червоних ліній Королівства
Очікується, що Данія, Гренландія та США підпишуть документ під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня. Після цього угода має пройти необхідні парламентські процедури.
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Влада Данії та Гренландії наголошує, що домовленість повинна зберегти суверенітет і територіальну цілісність Данського королівства та право гренландців на самовизначення.
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