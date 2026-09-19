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The Guardian
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У Данії сподіваються наступного тижня підписати вже погоджену зі США угоду щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 3794 перегляди

Данія, Гренландія та США готують угоду про безпеку в Арктиці й Північній Атлантиці. Документ має зберегти суверенітет Данії.

У Данії сподіваються наступного тижня підписати вже погоджену зі США угоду щодо Гренландії

Данія, Гренландія та США можуть уже наступного тижня підписати угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен висловив сподівання, що домовленість покладе край тривалому періоду невизначеності навколо острова, пише УНН.

Деталі

Наступний тиждень може стати хорошим тижнем... І для Гренландії, і для Данії, і для США

– написав Расмуссен.

За його словами, очікувана угода має посилити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а також НАТО і Європи загалом.

Тривалий період невизначеності, сподіваюся, зміниться обов'язковою угодою, яка посилить безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а отже, і нашу спільну безпеку в НАТО та Європі – з повагою до червоних ліній Королівства

– заявив глава МЗС Данії.

Очікується, що Данія, Гренландія та США підпишуть документ під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня. Після цього угода має пройти необхідні парламентські процедури.

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Влада Данії та Гренландії наголошує, що домовленість повинна зберегти суверенітет і територіальну цілісність Данського королівства та право гренландців на самовизначення.

Гренландія назавжди залишиться частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони – Рубіо19.09.26, 09:54 • 2476 переглядiв

Степан Гафтко

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