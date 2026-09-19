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Гренландія назавжди залишиться частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони – Рубіо

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Угода США з Данією закріплює Гренландію в оборонній системі Північної Америки. Рубіо заявив про усунення супротивників із регіону.

Гренландія назавжди залишиться частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони – Рубіо

Гренландія відповідно до угоди США з Данією назавжди залишатиметься частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони, а супротивників Вашингтона мають виключити з цього регіону. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Рубіо високо оцінив домовленість, досягнуту президентом США Дональдом Трампом із Данією щодо Гренландії. За його словами, вона має врахувати всі безпекові інтереси Сполучених Штатів на острові.

Завдяки баченню та лідерству президента Трампа ця історична угода назавжди захистить інтереси безпеки США в Арктиці без жодних витрат для американських платників податків

– написав держсекретар.

Гренландію включають у стратегічну оборонну зону

Рубіо наголосив, що домовленості передбачають довгострокове закріплення ролі Гренландії в системі оборони Північної Америки.

Гренландія назавжди залишиться частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони, і всі супротивники будуть виключені з цього району та навколо нього

– заявив Рубіо.

Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою на острові - Трамп19.09.26, 04:06 • 3234 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ґренландія
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки