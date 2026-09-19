Гренландія назавжди залишиться частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони – Рубіо
Київ • УНН
Угода США з Данією закріплює Гренландію в оборонній системі Північної Америки. Рубіо заявив про усунення супротивників із регіону.
Гренландія відповідно до угоди США з Данією назавжди залишатиметься частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони, а супротивників Вашингтона мають виключити з цього регіону. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі X, пише УНН.
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Рубіо високо оцінив домовленість, досягнуту президентом США Дональдом Трампом із Данією щодо Гренландії. За його словами, вона має врахувати всі безпекові інтереси Сполучених Штатів на острові.
Завдяки баченню та лідерству президента Трампа ця історична угода назавжди захистить інтереси безпеки США в Арктиці без жодних витрат для американських платників податків
Гренландію включають у стратегічну оборонну зону
Рубіо наголосив, що домовленості передбачають довгострокове закріплення ролі Гренландії в системі оборони Північної Америки.
Гренландія назавжди залишиться частиною Північноамериканської стратегічної оборонної зони, і всі супротивники будуть виключені з цього району та навколо нього
Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою на острові - Трамп19.09.26, 04:06 • 3234 перегляди